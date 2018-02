L'édition 2018 du Salon International de l'Agriculture débute ce samedi 24 février à Paris. Parmi le millier d'exposants, La Réunion est représentée sur près de 600 m2 avec un Village Réunion où 20 exposants péi font découvrir nos spécialités locales depuis ce lundi. Tour de table de ceux qu'il faudra suivre.

Avant même le coup d'envoi des 10 jours d'exposition agricole française, les exposants péi sont déjà tout sourire. Et pour cause, 600 m2 leurs sont dédiés pour faire de notre île la star du salon. On vous présente quelques têtes d'affiches du Village Réunion :

Garden Island, la vanille in vitro

Faire de la vanille un objet de décoration d'intérieur, c'est désormais possible depuis 2014 avec la société Saint-Pierroise Garden Island. Un vitroplant de Vanilla planifolia, comprenez la vanille Bourbon, et un tube en verre avec pour permettre une pousse en totale autonomie un substrat gélosé : la recette d'un objet qui devrait ravir les amateurs.

Le labyrinthe en-champ-thé, unique producteur de France

Savez-vous où se trouve l'unique producteur de thé de France ? À La Réunion. Dans les Hauts de Saint-Joseph à Grand Coue, le labyrinthe en-champ-thé fera découvrir aux visiteurs le thé de l'arbre à la tasse. Thé blanc, thé vert, géranium… Tout y passe.

La maison du curcuma, pour une quête d'or jaune

Une récolte d'or jaune en pleine capitale ? La Maison du Curcuma débarque à Paris et avec elle nos trésors épicés. Le safran péi et le savoir-faire réunionnais seront la tête d'affiche du stand 5.1 D 034 du Village Réunion.





La Réunion Lé La, plus grand restaurant péi du pays

Le plus grand buffet de spécialités péi est de retour dans les rangs du salon de l'agriculture. Tous les classiques culinaires de notre île sur la même tablée, difficile de faire mieux pour goûter à La Réunion.

Boucherie Soubadou, une première

Entre saucisses et boucanés fumés, la fameuse Boucherie-Charcuterie Soubadou a prévu 400 kg de viande pour la durée de l'événement. La boucherie que les organisateurs qualifient de "meilleure de l'île" fait sa première apparition au Salon International de l'Agriculture.







hf/www.ipreunion.com