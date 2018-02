Publié il y a 12 heures / Actualisé il y a 12 heures

Les moustiques ça ne pond pas que dans les coupelles des pots de fleurs, vous ne le saviez pas ? Bandcochon le rappelle en illustrant son propos par des images des déchets et autres détritus abandonnés dans la nature. Les moustiques "ils pondent aussi dans les pneus, les frigos, les épaves autos les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques - ndlr) et les gros tas de déchets qui sont semés partout sur l'île" écrit Bandcochon. A méditer alors que l'Agence régionale de santé met en garde contre une possible épidémie de dengue, une maladie propagée par les moustiques

