Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 5 heures

Depuis le début de l'année le nombre de cas de dengue a considérablement augmenté. 111 cas ont été recensés par l'Agence régionale de santé (ARS), essentiellement à Saint-Paul et à Saint-Pierre. Face au risque épidémique élevé, le niveau 2b du plan ORSEC a été activé. Celui-ci prévoit une mobilisation de tous les acteurs professionnels et territoriaux afin de contenir les foyers de dengue recensés et limiter les zones de propagation. Il consiste notamment en un renforcement des actions de salubrité publique et des actions de communication auprès de la population.

