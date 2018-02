Comme d'habitude il fera beau le matin et couvert l'après-midi ce mardi 27 février 2018, indique Météo France dans le bulletin de prévisions que nous publions ci-dessous

Atmosphère toujours instable avec des foyers orageux dans l'Ouest et le Sud l'après-midi. En fin de nuit, les entrées maritimes sont assez marquées le long du littoral Est de Sainte-Rose à Sainte-Suzanne avec des averses localement modérées, plus actives sur l'Océan avec un coup de tonnerre possible. Ailleurs, au lever du jour, le ciel est plus dégagé avec de belles apparitions du soleil.

En matinée, malgré le retour remarqué de l'alizé, l'atmosphère reste toujours aussi chaude et instable. Le ciel se couvre comme à son habitude sur les contreforts des Cirques et du Volcan avant de virer aux averses avant la mi-journée.

Les régions Ouest et Sud restent les domaines privilégiés pour le développement des orages l'après-midi. La prudence est bien entendu toujours recommandée, car des cumuls locaux sont toujours possibles pouvant entraîner un ruissellement rapide sous ces averses.

Vent d'Est à Nord-Est avec des rafales à 40/50 km/h à la Possession et sur le Sud Sauvage. Mer peu agitée.