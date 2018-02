La mer pourrait prendre une couleur rouge entre la Ravine Blanche et Pierrefonds à Saint-PIerre à partir de ce mercredi 28 février 2018. Pas de panique, cette coloration est danger pour l'homme et l'environnement, indique la mairie de Saint-Pierre en précisant que "de la rhodamine un traceur colorimétrique sera utilisé jusqu'au mercredi 7 mars afin de localiser la canalisation permettant le rejet des eaux traitées de la station de traitement des eaux usées (Step)". Cette canalisation est enfuie "à quelques encablures de la côte" précise la mairie

"Le rejet des eaux traitées s’effectue dans l’Océan Indien, hors zone récifale,a quelques dizaines de mètres de la cote, par le biais d’un émissaire (canalisation - ndlr) enfoui, équipé de diffuseurs" rappelle la mairie de Saint-Pierre. Conformément à la réglementation, l’inspection visuelle de l’ouvrage de rejet afin de définir son état général, doit avoir lieu régulièrement." Cette prestation comprend l’inspection visuelle par scaphandrier ou autre moyen adapte et la réalisation d’un film des ouvrages de rejets sur toute sa longueur immergée avec des zooms sur les parties dégradées" indique la mairie saint-pierrroise.

En complément d’une inspection déjà réalisée en fin d’année 2013 n’ayant pas permis de localiser l’émissaire, il a été décidé de réaliser une inspection complémentaire avec usage d’un traceur colorimétrique. "Le traceur utilisé est la Rhodamine WT liquide, prenant une couleur rouge foncée dans l’eau.

A ce jour, aucune information relative à des restrictions n’existe et son utilisation n’est pas déconseillée dans les fiches descriptives de ce produit" affirme la mairie.

L’intervention avec le gtraceur sera déclenchée en fonction des conditions de mer. Elle se déroulera au cours d’une demi-journée entre 6h et 12h. "La mer peu alors prendre une coloration rouge dans le secteur de Ravine Blanche - TiParis et de Pierrefonds pendant une courte durée, mais le phénomène est sans danger pour les usagers et le milieu" termine la mairie saint-pierroise.

