La terre a tremblé à 23 heures 25 ce mardi 27 février 2018. Le séisme de magnitude de 4 à 5, "a été ressenti, principalement dans les régions des Plaines et dans le secteur sud sud-ouest, et dans une moindre mesure jusqu'à Saint Denis" indique l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF - Photo d'illustration)

Le tremblement de terre a été enregistré par les sismographes de l'observatoire. Les premières analyses localisent le séisme à proximité de l'ïle Maurice. "Le personnel de l’OVPF travaille à affiner les calculs de localisation de cet événement. Aussi les informations concernant la localisation et l’intensité pourraient évoluer à la marge" notent les scientifiques de l'OVPF.

Le tremblement de terre était d'origine tectonique, c'est-à-dire qu'il a été provoqué par le glissement des plaques terrestres. Il n'a été suivi d'aucune réplique. "Ce type d’événements, ressenti par la population est enregistré plusieurs fois par an précise l'OVPF.

POUR RAPPEL

En comptant le séisme de ce mardi, la terre a tremblé au moins quinze fois au cours des dix dernières années

• Mardi 7 novembre 2017, une secousse a été ressentie dans le secteur Nord de La Réunion. Les données sismologiques de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise confirment l'événement, localisé dans le secteur de la Roche Écrite

• Samedi 4 novembre 2017, peu avant 22 heures: un tremblement de terre a été ressenti sur une majeure partie de l'île. Plus principalement dans l'ouest.

• Mercredi 1er février 2017 à 22 heures 43 : le nord-ouest de La Réunion est secoué par un tremblement de terre ressenti dans toute la région de Saint-Denis et dans l'ouest. D'une magnitude de 2,4 sur l'échelle de Richter qui compte 9 degrés, "l'épicentre de cette secousse est localisé sous la roche écrite à 13 km de profondeur" indique l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.

• Mardi 31 janvier 2017 à 16 heures 59 : une secousse, de magnitude de 2,5 est ressentie dans le nord-ouest. Comme celui du mercredi 1er février 2017, le séisme n'a pas de lien avec l'éruption du Piton de la Fournaise.

• Vendredi 13 novembre 2015 à 17 heures 16 : une secousse de magnitude de 3,9 est ressentie à Saint-Denis dans les quartiers de la Bretagne et de la technopole mais également dans l'ouest dans les hauts de Saint-Paul, et dans le sud. Le tremblement a duré deux secondes.

• Lundi 4 mai 2015 à 6h54 : un séisme de 2,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré à plus de 15 kilomètres de profondeur. La secousse est ressentie à par des habitants de Hell-Bourg, à Salazie.

• Mardi 31 mars 2015 à 21h06, un séisme de magnitude 3,25 sur l'échelle de Richter se produit au large du Port. Une secousse est ressentie dans l'Ouest de l'île, notamment à Saint-Gilles, Piton Saint-Leu ou encore Trois-Bassins.

• Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 août 2014 : un séisme de magnitude 3,1 sur l'échelle de Richter seproduit au large des côtes réunionnaises,. La secousse est légèrement ressentie dans le Nord de l'île.

• Samedi 2 novembre 2013, peu après midi: un séisme de magnitude 2 se produit. L'origine des secousses a été localisée à 16 kilomètres sous le niveau de la mer, à l'ouest de l'île. Des habitants de Saint-Paul ressentent la secousse

• Jeudi 8 septembre 2011 à 18 heures 53 : un séisme, d'une magnitude inférieure à 2, a été légèrement ressenti dans les hauts de l'Est et dans l'Ouest notamment. Des habitants de Salazie, Saint-Paul, Dos d'âne (la Possession) et Saint-François (Saint-Denis) ont senti la secousse. Le phénomène était localisé à 10 km sous le niveau de la me

• Jeudi 16 juin 2011 à 16 heures 18 : un tremblement de terre de magnitude 2,3 secoue le nord et le nord-ouest

• Samedi 20 mars 2010 : deux secousses de faible intensité avait été enregistrées dans l'Ouest dans une zone comprise entre Piton Saint-Leu et l'Étang-Salé.

• Dimanche 30 novembre 2008 à 19 heures 43, un séisme de magnitude de 2,7 dure 60 secondes. Il est ressentie dans le Nord, l'Ouest et le Sud principalement.

• Lundi 24 août 2007, 15 heures, une secousse de magnitude de 3,6 dure trois minutes. Elle avait provoqué des scènes de panique dans le Sud notamment à Cilaos, Saint-Pierre et Saint-Joseph.

