Publié il y a 8 heures / Actualisé il y a 8 heures

"Ce samedi 24 février 2018, se déroulait à la Cité des Arts un rassemblement de passionnés de jeux vidéos Vs Fighting. Les passionnés ont pu rencontrer, échanger et même affronter Kayane, la joueuse professionnelle et présentatrice de la Chaine Game One, invitée par Orange Réunion. Elle animait une Kayane Session, la première édition dans l'ile" indique Orange dans un communiqué publié ci-après

"Ce samedi 24 février 2018, se déroulait à la Cité des Arts un rassemblement de passionnés de jeux vidéos Vs Fighting. Les passionnés ont pu rencontrer, échanger et même affronter Kayane, la joueuse professionnelle et présentatrice de la Chaine Game One, invitée par Orange Réunion. Elle animait une Kayane Session, la première édition dans l'ile" indique Orange dans un communiqué publié ci-après