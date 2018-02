Même si certains secteurs seront baignés par le beau temps, le risque d'orage reste important sur d'autres régions, indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

Quelques entrées maritimes subsistent au lever du jour sur l'Est Réunionnais. Toutefois, ciel est majoritairement dégagé sur une grande partie du département. Rapidement, les nuages envahissent les hauts de l'île et se développent fortement. Les averses apparaissent à la mi-journée, notamment dans les hauts, puis préférentiellement sur la façade Ouest. Sans être excessives, elles peuvent être localement soutenues et orageuses sous le vent du relief.

Ces averses touchent également les hauteurs de la Possession, puis par débordement arrosent la route en corniche. La fin de journée se montre plus clémente avec la dissipation progressive de la masse nuageuse et des pluies associées. L'alizé est faible à modéré avec des rafales voisines de 40 à 50 km/h de Nord-Est vers La Grande Chaloupe et le long du Sud Sauvage.

Les températures maximales prévues restent légèrement supérieures aux normales de saison avec 30 à 33°C sur le littoral, 27 à 28°C dans les cirques et 19°C au Pas de Bellecombe. La mer est peu agitée à agitée au déferlement de la houle d'alizé. Arrivée en soirée d'une houle de Sud-Ouest voisine des 1,8m.