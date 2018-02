BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 28 février 2018



- La terre a tremblé dans les régions des Plaines et dans le sud sud-ouest

- Vanessa Benhamou s'explique - Requin déposé avant l'hommage aux victimes : "je ne regrette absolument pas"

- Clasico sous tension - PSG-OM : Dimitri Payet n'a pas (du tout) apprécié l'attitude de Neymar

- Environnement - Outre-Mer : un appel à projets pour reconquérir la biodiversité

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "dresser un piège"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il y a toujours un risque d'orage

La terre a tremblé dans les régions des Plaines et dans le sud sud-ouest

La terre a tremblé à 23 heures 25 ce mardi 27 février 2018. Le séisme de magnitude de 4 à 5, "a été ressenti, principalement dans les régions des Plaines et dans le secteur sud sud-ouest, et dans une moindre mesure jusqu'à Saint Denis" indique l'observatoire volcanologique du piton de la Fournaise (OVPF - Photo d'illustration)

Vanessa Benhamou s'explique - Requin déposé avant l'hommage aux victimes : "je ne regrette absolument pas"

Ce dimanche 25 février, son action a provoqué un tollé. Alors que les familles des victimes de la crise requin se réunissaient pour un recueillement collectif, Vanessa Benhamou a déposé en amont un requin pêché le matin même près de la stèle en hommage aux morts. Malgré les nombreuses réactions indignées, celle qui assume avoir "agit en son nom propre" ne regrette rien.

Correctionnelle - Jean-Bernard Caroupaye fixé sur son sort le 23 mars dans une affaire de fraude fiscale présumée

Le tribunal correctionnel de Saint-Denis rendra son jugement le vendredi 23 mars 2018 dans l'affaire de fraude fiscale présumée mettant en cause Jean-Bernard Caroupaye et sa compagne. Le dossier a été jugé ce mardi 28 février. A l'encontre du transporteur, le parquet a requis 4 mois de prison avec sursis, l'interdiction d'exercer un poste de direction ou de gérer d'entreprise pendant 5 ans et la confiscation d'une partie de ses biens immobiliers. 8 mois de sursis ont été demandé contre sa compagne. La fraude supposée porte sur plus de 4,5 millions d'euros

Clasico sous tension - PSG-OM : Dimitri Payet n'a pas (du tout) apprécié l'attitude de Neymar

Une large victoire du Paris Saint-Germain et de vives tensions pour le Clasico de dimanche. Après sa victoire 3-0 face à l'Olympique de Marseille et la blessure de Neymar, les Parisiens ont déploré les intentions phocéennes... et inversement. Dimitri Payet s'en serait notamment pris à l'arbitre pour fustiger les provocations de la star brésilienne. La revanche est prévue ce mercredi soir en Coupe de France.

[INSEE] Consommation des ménages - Les prix augmentent de 0,8 % en janvier

Au mois de janvier 2018, les prix à la consommation augmentent de 0,8 % à La Réunion. "Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation des prix des légumes frais consécutive aux intempéries et par le relèvement des tarifs des carburants, mais aussi par des augmentations de prix concomitantes dans chacun des autres grands postes de consommation des ménages" indique l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 1,3 % à La Réunion comme en France hors Mayotte.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "dresser un piège"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "dresser un piège"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il y a toujours un risque d'orage

Même si certains secteurs seront baignés par le beau temps, le risque d'orage reste important sur d'autres régions, indique Météo France