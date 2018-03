La brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) de la gendarmerie organise ce jeudi 1er mars 2018 la manifestation Tous ensemble contre les drogues au stade Christol Marivan de Saint-Leu. Cette journée de prévention à pour objectif de sensibiliser aux dangers des drogues et addictions. 700 collégiens de l'ouest et du sud-ouest sont attendus

L'action proposée consiste à l’organisation d’une olympiade sous la forme d'un inter- collège. Les participants doivent effectuer des parcours ludiques associant de l'effort physique, de l'adresse et de la motivation, atouts indispensables pour lutter contre toutes les drogues. Dix collèges du secteur Ouest et Sud-Ouest de l'île seront concernés.

700 élèves, soit 112 collégiens constituant les équipes et 588 supporteurs sont attendus. Les collèges de Saint-Leu, Trois-Bassins, Les Avirons et l’Étang-Salé ont été sélectionnés. Le collège Maison Blanche de Saint-Paul, vainqueur de la huitième édition remettra son trophée en jeu. Les élus du conseil départemental des jeunesparticiperont également à la journée.

"Les objectifs affichés par cette journée visent à intégrer les jeunes dans une dynamique d’approche et de connaissance de la toxicomanie" expliquent les organisateurs. La BPDJ souhaite également sensibiliser les jeunes à la réduction des risques et à la lutte contre la toxicomanie. "Ces journées aider les participants à approfondir leurs connaissances des risques de la consommation de produits psycho-actifs par un travail de terrain. C’est aussi l’occasion de poursuivre l’apprentissage de la vie sociale par le respect des autres, le respect des règles et par un rappel à la loi" soulignent les gendarmes.

Au programme

Tout au long de la journée, les équipes et supporteurs devront effectuer quatre épreuves. D'abord, la course contre l'effet , les élèves des niveaux 4ème et 3ème s'affronteront sur le parcours I ("non aux goudrons"). ensuite pour la deuxième épreuve de la journée, les élèves des niveaux 6ème et 5ème s'affronteront sur le parcours II ("non aux poisons"), suivra le quiz ur le mur d'escalade. Pour la troisième épreuve les équipes devront répondre à un questionnaire sur les drogues, faisant suite à un travail de recherche sur les dangers de la toxicomanie. La quatrième et dernière épreuve s'adressera aux supporteurs. Ils doivent présenter une prestation (chorégraphies, chansons, slams...) sur le thème de la toxicomanie. Les épreuves seront chronométrées et notées. Elles donneront lieu à un classement final.

Les participants seront récompensés par des lots pédagogiques. Des trophées symbolisant la journée (remis en jeu chaque année), des coupes pour toutes les équipes et divers cadeaux seront remis aux participants.

