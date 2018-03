Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les premières journées réunionnaises de l'insuffisance rénale chronique se tiennent ce jeudi 1er mars et vendredi 2 mars 2018 à l'espace Adénium (Saint-Gilles- les-Bains). En lien avec la journée mondiale du rein qui aurai lieu le jeudi 8 mars, événement réunira des experts, des professionnels de santé et des patients pour un état des lieux des parcours de soins et de la prise en charge des malades

