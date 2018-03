Dans un communiqué publié ce jeudi 1er mars 2018, la mairie du Tampon annonce qu'il n'y aura pas de centres aérés sur le territoire de la commune les vacances scolaires de mars et octobre prochain. André Thien Ah Koon, le maire du Tampon, a pris cette décision en raison de la suppression de 54 emplois en contrat aidés

L'effotn communal, dit le communqiué, sera concentré "sur l'organisation des centres aérés et sports vacances des grandes vacances des mois de juillet - août et de décembre - janvier. André Thien Ah Koon rappelle qu'à l'annonce, en 20017, de la suppression d'une partie des contrats aidés, il avait prévu "les pires difficultés sont à prévoir non seulement pour les communes et les associations mais aussi pour des milliers de réunionnais".

