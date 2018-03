Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

A La Réunion et aux Antilles-Guyane, plus de 8 personnes sur 10 âgées de 13 ans et plus se sont déjà connectées à Internet : les internautes sont 713 600 aux Antilles-Guyane (84,6%) et 593 000 (85,6%) à La Réunion, indique l'observatoire des usages digitaux dans un communiqué publié ce mercredi soir 28 février 2018.

A La Réunion et aux Antilles-Guyane, plus de 8 personnes sur 10 âgées de 13 ans et plus se sont déjà connectées à Internet : les internautes sont 713 600 aux Antilles-Guyane (84,6%) et 593 000 (85,6%) à La Réunion, indique l'observatoire des usages digitaux dans un communiqué publié ce mercredi soir 28 février 2018.