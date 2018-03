BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 1er mars 2018



- La probabilité d'attaques de requins multipliée par 23 entre 2005 et 2016

- Ananas, mangue, avocat... : Ces fruits péi les plus traités avec des pesticides

- Selon une étude de l'observatoire des usages digitaux - La Réunion compte 593 000 internautes

- Gendarmerie - Saint-Leu "Tous ensemble contre les drogues"

- Saint-Gilles - Des journées pour l'insuffisance rénale - La maladie frappe 5,7 millions de personnes en France

- Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "dire des mensonges"

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Couverture nuageuse dans les hauts

La probabilité d'attaques de requins multipliée par 23 entre 2005 et 2016

Ce mardi 27 février 2018, une étude scientifique a été publiée sur "les facteurs environnementaux et anthropiques affectant les interactions entre les requins et les humains". Ladite étude, réalisée par des chercheurs de l'Université de La Réunion, en collaboration avec des experts internationaux d'Afrique du Sud et de Floride, s'appuie sur des données s'étalant de 1980 à 2016. Cette analyse conclue notamment que la probabilité d'attaques a été multipliée par 23 entre 2005 et 2016. Et ce, alors que la fréquentation du littoral par les surfeurs a été divisée par 10 entre 2011 et 2016.

Ananas, mangue, avocat... : Ces fruits péi les plus traités avec des pesticides



Dans un rapport publié ce mardi 20 février 2018, l'ONG Générations Futures s'alarme sur la présence de pesticides dans près des trois quarts des fruits et de la moitié de légumes non bio en France. La Réunion n'est pas épargnée avec des fruits péi pas toujours propres. Les autorités de santé se défendent : pour elles, trace de pesticides ne signifie pas risque.

Selon une étude de l'observatoire des usages digitaux - La Réunion compte 593 000 internautes

A La Réunion et ux Antilles-Guyane, plus de 8 personnes sur 10 âgées de 13 ans et plus se sont déjà connectées à Internet : les internautes sont 713 600 aux Antilles-Guyane (84,6%) et 593 000 (85,6%) à La Réunion, indique l'observatoire des usages digitaux dans un communiqué publié ce mercredi soir 28 février 2018.

Gendarmerie - Saint-Leu "Tous ensemble contre les drogues"

La brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ) de la gendarmerie organise ce jeudi 1er mars 2018 la manifestation Tous ensemble contre les drogues au stade Christol Marivan de Saint-Leu. Cette journée de prévention à pour objectif de sensibiliser aux dangers des drogues et addictions. 700 collégiens de l'ouest et du sud-ouest sont attendus

Saint-Gilles - Des journées pour l'insuffisance rénale - La maladie frappe 5,7 millions de personnes en France

Les premières journées réunionnaises de l'insuffisance rénale chronique se tiennent ce jeudi 1er mars et vendredi 2 mars 2018 à l'espace Adénium (Saint-Gilles- les-Bains). En lien avec la journée mondiale du rein qui aurai lieu le jeudi 8 mars, événement réunira des experts, des professionnels de santé et des patients pour un état des lieux des parcours de soins et de la prise en charge des malades

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "dire des mensonges"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "dire des mensonges"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Couverture nuageuse dans les hauts

L'atmosphère es toujours instable, souligne Météo France en prévoyant "une matinée ensoleillée" et "une couverture nuageuse dans les hauts" l'après-midi