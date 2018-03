L'IAE, école de management de l'Université de La Réunion ouvrira ses portes ce jeudi 1 mars 2018 de 17 heures à 20 heures. Les futurs étudiants pourront se renseigner sur les offres de formations disponibles à la rentrée 2018. Ils pourront découvrir le programme des différents parcours, rencontrer des étudiants et des enseignants de l'établissement. Rendez dans les locaux de l'IAE au 24, avenue de la victoire à Saint-Denis.

Pour la 4ème année consécutive, les Portes Ouvertes de l’IAE se dérouleront en soirée, le jeudi 1er mars, de 17h à 20h30.

Les visiteurs pourront se renseigner sur les différentes formations proposées par l’établissement et rencontrer des étudiants et des enseignants. Ils auront par ailleurs la possibilité de découvrir les débouchés professionnels des diplômes proposés mais aussi les excellentes conditions d’études offertes par l’école... autant d’éléments qui conduisent près de 550 étudiants à nous faire confiance chaque année.

Les étudiants en poursuite d’études, à temps plein ou en alternance, bénéficieront de conseils personnalisés afin de préparer au mieux leur orientation dans l’enseignement supérieur. Le service de la formation continue (cours du soir) renseignera également les salariés et demandeurs d’emploi qui souhaitent reprendre leurs études sur des formations diplômantes.

L’IAE propose une offre de formations diversifiée

Adaptées aux besoins du marché du travail, les formations proposées par l’IAE permettent aux étudiants de se spécialiser dans les différents domaines de la gestion .

Au niveau BAC +3, un socle Economie-Gestion est proposé avec trois Licences 3 en Gestion (L3 GE) et en Comptabilité/Finances (L3 STCF) et en Management de la Distribution (L3 MD). 5 Licences professionnelles en alternance offrent par ailleurs le choix de la professionnalisation (Management et Gestion des Organisations, Métiers du Marketing Opérationnel, Tourisme,...).

Au niveau BAC +4 / +5, les grandes spécialisations en Sciences de Gestion sont dispensées à l’IAE via plusieurs Masters : Comptabilité Finance, Marketing, Management de la Distribution, Ressources Humaines et Tourisme.

L'IAE offre desparcours en formations continues

Dédiées aux chefs d’entreprises, aux salariés ou aux demandeurs d’emploi désireux d’actualiser ou approfondir leurs connaissances en vue de booster leur carrière, les formations continues de l’établissement couvrent également un large éventail de domaines de formation : Management/Gestion, Ressources Humaines, Economie Sociale et Solidaire, Santé, Tourisme.

L’accent est mis sur la professionnalisation.

Ces formations ont vocation à donner aux les diplômés expérience significative et un réseau professionnel leur permettant de préparer et assurer leur insertion sur le marché de l’emploi : périodes de stages obligatoires, formations en alternance (apprentissage, contrat ou période de professionnalisa on), interventions de professionnels et organisation de projets en partenariats avec des acteurs du monde de l’entreprise.

Les années de césure seront également encouragées entre les deux années de Master afin de favoriser de longues périodes d’immersion en entreprise et/ou la mobilité à l’étranger dans le cadre d’échanges universitaires.