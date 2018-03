Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce Jeudi 1er mars 2018, les Universités régionales des métiers et de l'artisanat de La Réunion (URMA), ont organisé leur journée portes ouvertes. Les cinq centres de formations par l'apprentissage de l'île ont présenté les 120 parcours en alternances destinés aux futurs apprentis allant du CAP à la licence pro. À l'URMA de Sainte-Clotilde, les apprentis ont animé la journée par des démonstrations de leur savoir-faire. Le président de la Chambre de métier et de l'artisanat (CMA), Bernard Picardo a participé à cette journée qui avait pour objectif "d'apporter aux jeunes des réponses concrètes sur l'apprentissage et l'éventail des possibilités qui s'offrent à eux"

Ce Jeudi 1er mars 2018, les Universités régionales des métiers et de l'artisanat de La Réunion (URMA), ont organisé leur journée portes ouvertes. Les cinq centres de formations par l'apprentissage de l'île ont présenté les 120 parcours en alternances destinés aux futurs apprentis allant du CAP à la licence pro. À l'URMA de Sainte-Clotilde, les apprentis ont animé la journée par des démonstrations de leur savoir-faire. Le président de la Chambre de métier et de l'artisanat (CMA), Bernard Picardo a participé à cette journée qui avait pour objectif "d'apporter aux jeunes des réponses concrètes sur l'apprentissage et l'éventail des possibilités qui s'offrent à eux"