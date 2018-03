Déjà en conflit ouvert avec Orange sur les droits de diffusion de ses chaînes, TF1 a été la cible jeudi soir d'une déclaration de guerre de Canal+, qui a décidé de lui couper le signal. Ce dernier a annoncé dans un communiqué qu'il interrompait la diffusion des chaînes du groupe TF1 faute d'arriver à un accord commercial avec ce dernier dont il dénonce "les exigences financières déraisonnables et infondées". En Métropole, l'arrêt des émissions a pris effet dès ce jeudi soir 1er mars 2018. A La Réunion les chaînes TF1, TMC, TFX et LCI étaient toujours disponibles sur Canal+ ce vendredi matin

"Le groupe Canal+ regrette l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec le groupe TF1 après 18 mois de discussions et se voit contraint d’interrompre la diffusion des chaines TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, LCI et leurs services associés", écrit-il.

A ce moment-là, TF1 diffusait un épisode de sa série "Section de recherches" tandis que "90' Enquêtes" allait démarrer sur TMC.

TF1 n'a pas réagi dans l'immédiat.

De nombreux abonnés de Canal ont exprimé leur incompréhension sur Twitter face au message apparu sur leur écran: "Le groupe TF1 veut désormais faire payer ses chaînes gratuites (…) alors même que ces chaînes sont diffusées gratuitement sur la TNT et sur Internet. Cette diffusion payante aurait pour conséquence de vous faire payer l'accès à ces chaînes, ce que nous refusons (…)"

Blague du soir...On regarde tranquillement TF1...23h00, paf...Petite panne ? Bah non !!! On regarde la TV via le satellite et Canal vient de bloquer toute diffusion de TF1 et ses chaînes!merci d'avoir prévenu surtout !😡😡RÉSILIATION! #Bolloréraslebol#canal+#canalsat@canalplus — Catherine DAUVÉ (@CatherineDauve) 1 mars 2018

Soutien total à canal plus, Tf1 doit accepter non seulement qu'il n'est plus numéro un mais surtout qu'il n'est plus captivant d'y aller sur la chaîne tant les programmes de A à Z sont en chute libre, même la météo c'est grave ! #CanalPlus — Joaquim Lak (@LakJoaquim) 1 mars 2018

TF1, qui fournissait jusqu'ici ses chaînes en clair gratuitement, veut en effet obtenir le paiement de droits de diffusion de la part des opérateurs qui les retransmettent à leurs abonnés via leurs "box". Pour justifier sa revendication, le groupe a mis en avant sa nouvelle offre "TF1 premium", enrichie de nouvelles fonctionnalités et proposée aux fournisseurs d'accès internet, câblo-opérateurs et opérateurs satellites.

S'il a réussi à signer de nouveaux contrats avec SFR et Bouygues Telecom, dont il partage la maison mère, ce n'est pas le cas avec Canal+, ni avec Orange. Ce dernier rejette lui aussi catégoriquement de payer pour la diffusion des chaînes de TF1 en flux continu, mais il a jusqu'ici refusé de couper le signal, malgré une assignation en justice par le groupe de télévision reçue le 6 février.

Orange a toutefois renoncé à des campagnes de publicité sur TF1, et ce dernier a annoncé de son côté début février avoir suspendu la fourniture à l'opérateur historique de son service de télévision de rattrapage MYTF1. "C'est un peu tendu avec Orange mais nous continuons de discuter et j'ai bon espoir que nous allons aboutir", avait commenté le PDG de TF1, Gilles Pélisson, lors de la présentation des résultats annuels de son groupe.

Canal+ dispose de ses propres chaînes gratuites et payantes, mais c'est aussi un diffuseur de chaînes par le biais de son décodeur, de son service internet MyCanal et de son service par satellite.

- Accusation de 'chantage' -

Son directeur général de Canal+ Maxime Saada avait prévenu début février qu'il était prêt, si le conflit perdurait, à couper le signal de TF1, qu'il accusait de "chantage". En mettant sa menace à exécution, il fait encore monter la pression d'un cran, quelques jours à peine après l'annonce d'une plainte pour contester les demandes de la filiale de Bouygues devant le tribunal de commerce de Paris.

Canal+ justifie sa décision jeudi en mettant en avant "l'intransigeance du groupe TF1 qui abuse de sa puissance de marché, et notamment de son canal numéro 1, pour imposer unilatéralement à ses distributeurs, dont le groupe Canal+, de payer pour continuer à diffuser ses chaînes disponibles gratuitement sur la TNT et sur Internet".

"Le groupe Canal+ réaffirme son souhait de pouvoir diffuser les chaînes gratuites du groupe TF1 mais n’entend pas payer pour la diffusion de ces chaînes", affirme-t-il

Canal+ fait valoir que les chaînes qu'il cesse de diffuser "occupent des fréquences nationales relevant du domaine public qui leur ont été octroyées gratuitement. Par ailleurs, TF1 bénéficie d’avantages réglementaires propres aux chaînes gratuites, dont la possibilité de diffuser en exclusivité des événements sportifs majeurs comme la coupe du monde de football qui doivent être accessibles à tous".

