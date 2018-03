Ce vendredi 2 mars 2018, la préfecture tient un point de situation sur le suivi du système météorologique. Le département passe en pré-alerte cyclonique dès 18 heures. À 16 heures, la perturbation se situait à 940 kilomètres des côtes réunionnaises. Plusieurs villes se sont déjà préparées par ailleurs : nous publions ci-dessous les manifestations annulées et les appels à la prudence.

L'île devrait passer en pré-alerte cyclonique dès 18 heures aujourd'hui. À 16 heures, le système se situait à 940 kilomètres de l'île. Il devrait passer au plus près des côtes ce lundi. Les pluies devraient s'atténuer dès le lendemain.

Suivez le point de la préfecture en direct ci-dessous.

Une possible sectorisation des alertes est également évoquée.

Saint-Benoît - Avis à la population de l'Îlet Coco

L’impact de l’actuelle perturbation tropicale risque d’être avéré dès ce week-end sur le secteur de l’Ilet Coco. Les mauvaises conditions climatiques vont fortement perturber l’accès à l’Ilet. Il est recommandé aux personnes nécessitant des soins particuliers de prendre leurs dispositions pour évacuer le site avant les fortes pluies.

Pour les personnes ne souhaitant pas partir de l’Ilet, compte tenu du risque d’isolement, il est recommandé d’effectuer les provisions utiles pour quelques jours. Nous rappelons qu’il est, bien entendu, interdit de franchir les radiers submergés.



Pour tout renseignement et demande d’assistance vous pouvez contacter :

- La Police municipale : 06 92 86 49 71

- Les Services techniques : 06 92 77 39 26

Saint-Paul - Ouverture des cordons dunaires et baignade interdite aux Roches Noires

Compte tenu "des prévisions météo et des fortes pluies en lien avec la présence d'un système dépressionnaire", la ville de Saint-Paul indique procéder dès ce dimanche matin 4 mars 2018 à l'ouverture des cordons dunaires. La chaîne-mère du filet de baignade des Roches Noires devrait également être enlevée dans l'après-midi, pour prévenir les risques d'ensablement.

Bras-Panon - Les habitants invités à "limiter leurs déplacements pendant l'événement"

Une perturbation tropicale rôde au large de La Réunion et selon Météo France une dégradation des conditions météorologiques est à craindre. Par mesure de précaution, la mairie de Bras Paon a décidé d'annuler les manifestations organisées en extérieur ce samedi 3 mars et dimanche 4 mars 2018. Le trail de l'Eden et le Grand prix cycliste de Bras Panon sont ainsi annulés. La mairie demande aux Pannonais de "limiter leurs déplacements pendant l'événement météorologique".