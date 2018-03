Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le programme de la visite de Laurent Wauquiez à La Réunion est désormais connu. Ainsi que l'avait annoncé Imaz Press Réunion le samedi 24 février 2018, le président de LR (Les Républicains) sera à La Réunion le samedi 3 et le dimanche 4 mars. Son séjour sera exclusivement réservé au sud et notamment à Saint-Pierre, la commune de Michel Fontaine, maire saint-pierrois et chef de file local de LR. Dans les échanges entre les deux hommes il sera sans doute question des gros remous qui agitent la droite locale depuis plusieurs mois. Dernier épisode en date du déchirement : le départ de LR de Didier Robert qui depuis multiplie - jusqu'ici en vain -, les appels du pied en direction du Président de la République et de la La République en marche (Photo archives)

