Rien de neuf sous le ciel de La Réunion ce vendredi 2 mars 2018. "L'ennuagement est assez rapide sur les pentes, et l'intérieur de l'île se retrouve sous les nuages dès le début d'après-midi" indique Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

L'alternance de passage pluvieux et d'éclaircie continue sur une bande littorale allant de Saint-Philippe à Saint-Denis en passant par Saint-Benoit. Ce temps persiste jusqu'en milieu de matinée, avec des averses remontant jusque dans la Plaine de Palmistes et le cirque de Salazie. Le temps est plus clément dans l'Ouest, avec un soleil plus présent et un régime de brises.

Par la suite, les nuages s'emparent de l'ensemble des hauts avec des averses potentiellement orageuses sur les hauteurs de l'Ouest et du Sud-Ouest. Des débordement sont possible dans un second temps, dans la région de l'Etang Salé et de Saint-Pierre.

Le vent de Nord-Est souffle en rafales, 50 à 60 km/h sur la baie de la Possession. Le vent est un peu moins fort du côté de Saint-Philippe. La mer est agitée. La petite houle de Sud-Ouest est présente sur les côtes Ouest et Sud.