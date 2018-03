BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 2 mars 2018



Une visite exclusivement sudiste pour Laurent Wauquiez - Le président de LR sera à La Réunion ce week-end

Le programme de la visite de Laurent Wauquiez à La Réunion est désormais connu. Ainsi que l'avait annoncé Imaz Press Réunion le samedi 24 février 2018, le président de LR (Les Républicains) sera à La Réunion le samedi 3 et le dimanche 4 mars. Son séjour sera exclusivement réservé à sud et notamment à Saint-Pierre, la commune de Michel Fontaine, maire saint-pierrois et chef de file local de LR

[VIDEO] Des images étonnantes - Requins et surfeurs partagent la même session de surf en Floride

Un peu de douceur dans un monde de brutes. La vidéo réalisée par un drone en Floride (Etats Unis) pourrait s'intituler ainsi. Mise en ligne par lequipe.fr, les images inédites ont "de quoi surprendre" écrit le site d'information. "On y voit des requins (à pointes noires et tisserands, sans danger pour l'homme - ndlr) profiter des eaux chaudes de la Floride à côté des surfeurs. Ce spectacle a été capturé durant la migration de certaines espèces - la vidéo montre également la présence de lamantins et raies - qui a lieu chaque année à cette même période" écrit encore lequipe.fr.

Canal+ arrête la diffusion des chaines du groupe TF1

Déjà en conflit ouvert avec Orange sur les droits de diffusion de ses chaînes, TF1 a été la cible jeudi soir d'une déclaration de guerre de Canal+, qui a décidé de lui couper le signal. Ce dernier a annoncé dans un communiqué qu'il interrompait la diffusion des chaînes du groupe TF1 faute d'arriver à un accord commercial avec ce dernier dont il dénonce "les exigences financières déraisonnables et infondées". En Métropole, l'arrêt des émissions a pris effet dès ce jeudi soir 1er mars 2018. A La Réunion les chaînes TF1, TMC, TFX et LCI étaient toujours disponibles sur Canal+ ce vendredi matin

[VIDÉO] Jean-Claude Mailly, secrétaire général national FO - Lutte sociale : "Nous ne sommes pas dans une période de grande conquête"



Le secrétaire général national du syndicat Force Ouvrière Jean-Claude Mailly est en visite à La Réunion pour deux jours. Il revient avec nous sur l'état du syndicalisme en France, la période de faible mobilisation sociale et la place du numérique. Entretien.

[VIDÉO] Une journée portes ouvertes pour découvrir les métiers de l'artisanat - Les apprentis ont du talent

Ce Jeudi 1er mars 2018, les Universités régionales des métiers et de l'artisanat de La Réunion (URMA), ont organisé leur journée portes ouvertes. Les cinq centres de formations par l'apprentissage de l'île ont présenté les 120 parcours en alternances destinés aux futurs apprentis allant du CAP à la licence pro. À l'URMA de Sainte-Clotilde, les apprentis ont animé la journée par des démonstrations de leur savoir-faire. Le président de la Chambre de métier et de l'artisanat (CMA), Bernard Picardo a participé à cette journée qui avait pour objectif "d'apporter aux jeunes des réponses concrètes sur l'apprentissage et l'éventail des possibilités qui s'offrent à eux"

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "être sans le sou"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "être sans le sou"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Des averses, des averses et encore des averses

Rien de neuf sous le ciel de La Réunion ce vendredi 2 mars 2018. "L'ennuagement est assez rapide sur les pentes, et l'intérieur de l'île se retrouve sous les nuages dès le début d'après-midi" indique Météo France