Accompagnées par le collectif Citoyen Cimendef, les députées Ericka Bareigts et Huguette Bello se sont mobilisées ce samedi 3 mars 2018 pour entreprendre une visite de la Médiathèque Cimendef de Saint-Paul. Un rassemblement sous haute tension, puisque l'accès à certaines parties du bâtiment a été refusé aux députées qui ont forcé le passage. La Région Réunion indique entamer une procédure judiciaire. (photo d'archives)

Vives tensions à la Médiathèque Cimendef ce samedi matin. Un rassemblement était prévu pour une visite de l'enceinte culturelle doit devenir un Conservatoire régional. Les députées Ericka Bareigts et Huguette Bello qui accompagnaient le collectif Citoyen Cimendef ont tenté de forcer l'entrée aux étages du bâtiment, qui leur était refusée.









La Région Reunion a condamné un "comportement et des actes de violences indignes de parlementaires" et indiqué entamer une procédure judiciaire.

