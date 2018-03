Il y a déjà quelques averses dans l'est. Dans le courant de la matinée les nuages vont devenir plus nombreux dans les hauts principalement de l'ouest et du sud-ouest "avec des déclenchements d'averses" indique Météo France. Les météorologues ajoutent que "le temps va se dégrader plus franchement en soirée avec une intensification des précipitations liée à l'approche du système dépressionnaire, notamment sur les régions Nord et Est". Météo France prévient aussi : "il est à noter que les sols sont déjà saturés et qu'il y a donc un fort risque d'inondations"