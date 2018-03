À 7 heures ce samedi 3 mars 2018, la tempête tropicale modérée Dumazile se trouvait à 740 km au large des côtes nord de La Réunion. Baptisée dans la nuit de vendredi à samedi, le phénomène se déplace vers le sud à la vitesse de 9 km/h. La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 18 heures ce vendredi. Selon Météo France, Dumazile, qui pourrait devenir cyclone ce dimanche, risque d'entraîner un important épisode pluvieux dans son sillage

Dumazile a été baptisée dans la nuit. C'est une tempête tropicale modérée. Il s'agit du quatrième phénomène baptisé cette saison e du sixième suivi par Météo France. Dumazile a été baptisée dans la nuit. C'est une tempête tropicale modérée. Il s'agit du quatrième phénomène baptisé cette saison e du sixième suivi par Météo France. Selon les prévisions des Météorologues, le phénomèe devrait passer au plus près de La Réunion ce lundi. Le phénomène aura alors atteint le stade de cyclone tropical et se trouvera à environ 200 km des côtes réunionnaises

Il y a déjà quelques averses dans l'est. Dans le courant de la matinée les nuages vont devenir plus nombreux dans les hauts principalement de l'ouest et du sud-ouest "avec des déclenchements d'averses" indique Météo France. Les météorologues ajoutent que "le temps va se dégrader plus franchement en soirée avec une intensification des précipitations liée à l'approche du système dépressionnaire, notamment sur les régions Nord et Est". Météo France prévient aussi : "il est à noter que les sols sont déjà saturés et qu'il y a donc un fort risque d'inondations"

Des rafales de vents soufflant à 70 km/h sont attendues dans les hauts de l'ouest et du sud notamment dans la journée de samedi, note Météo France. "Les rafales devraient atteindre et même dépasser les 100 km/h dans la journée de lundi, mais nous devrions rester en deça des 140 km/h" souligne Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. Le prévisionniste s'inquiète surtout de l'impact des pluies sur des sols déjà gorgés d'eau. "Des inondations et des crues importantes" sont à craindre, note-t-il

POUR RAPPEL

Depuis 18 heures ce vendredi 2 mars, La Réunion est placée en pré-alerte cyclonique. A ce stade, il est recommandé de se tenir régulièrement informé sur l’évolution du phénomène. Il est conseillée de ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer et de vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical. En cas de houle, il est recommandé de ne pas s'approcher du rivage. Les insuffisants rénaux et respiratoires sont invités à contacter leur établissement de santé habituel.

Cette perturbation tropicale est la sixième suivie par les services de Météo France pour cette saison. Dans l'ensemble des scénarios établis par les prévisionnistes, le département ne devrait pas échapper à l'influence du phénomène, et en particulier de son système nuageux, très étendu du côté est de la trajectoire. Le système risque donc d'entraîner un épisode pluvieux conséquent dans son sillage.

Les fortes pluies devraient débuter dans la nuit de samedi à dimanche et se prolonger ensuite durant plus de 48 heures. Une amélioration du temps est prévue seulement ce mardi. Les régions prioritairement concernées seront le Nord et l'Est ainsi que tous les Hauts de l'intérieur de l'île. Les quantités de pluie recueillies pourraient alors approcher, voire localement dépasser, 1 mètre de précipitations.

www.ipreunion.com