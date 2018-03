A l'approche de la tempête modérée Dumazile, il y aura un peu de soleil ce samedi matin 3 mars 2018, des averses et des coups de tonnerre, prévoit Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

En début de matinée, le temps reste humide sur l'Est du département et continue d'essuyer quelques averses pouvant encore prendre un caractère orageux. Ailleurs, le temps est plus sec et plus clément. En journée, les nuages deviennent plus nombreux sur les pentes et les hauteurs, principalement de l'Ouest et du Sud-Ouest avec déclenchement d'averses.

Le temps se dégrade plus franchement en soirée avec une intensification des précipitations liée à l'approche du système dépressionnaire, notamment sur les régions Nord et Est. Il est à noter que les sols sont déjà saturés et qu'il y a donc un fort risque d'inondations.

Le vent de Nord-Est souffle en rafales, 50 à 60 km/h en baie de la Possession, du Port . Il est modéré d' Est sur Saint Denis et vers Saint Joseph et les brises prédominent sur les plages de l'Ouest et vers Saint Pierre.

La mer est agitée au vent. Arrivée d'un train de houle de secteur Nord, lié au système en cours d'après midi. Les hauteurs moyennes sont faibles, proche de 1 mètre. Elles vont s'intensifier au cours du Week-end.