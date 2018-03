Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 2 heures

C'est en janvier que la SAPMER et son bateau l'Austral ont ramené pour la première fois à quai des langoustes vivantes pêchées à huit jours de mer des côtes réunionnaises, soit plus de 3000 kilomètres dans les eaux des Terres Australes et Antarctique Françaises (Taaf). Il s'agit d'une première mondiale. "La prouesse a été rendue possible grâce à la société française EMYG, spécialisée dans le traitement et la purification de l'eau en circuit fermé" note la Sapmer

