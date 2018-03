BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 3 mars 2018



À 4 heures ce samedi 3 mars 2018, la tempête tropicale modérée Dumazile se trouvait à 755 km au large des côtes nord de La Réunion. Baptisée dans la nuit de vendredi à samedi, le phénomène se déplace vers le sud à la vitesse de 22 km/h. La Réunion est en pré-alerte cyclonique depuis 18 heures ce vendredi. Selon Météo France, Dumazile, qui pourrait devenir cyclone ce dimanche, risque d'entraîner un important épisode pluvieux dans son sillage. Suivez notre live



L'imagination des escrocs est sans limite. Internet est devenu leur terrain de jeu préféré. Chaque jour, de nouvelles arnaques voient le jour sur le web et avec elles son lot de personnes abusées. Après les appels frauduleux d'Afrique, les faux courriers électroniques de la CAF, de Paypal ou des banques en lignes, les fausses sommes faramineuses remportées, les numéros surtaxés qu'il faut rappeler, aujourd'hui c'est le Pôle Emploi et Colissimo qui servent d'appâts. Depuis peu, le portail internet du Pôle Emploi est envahi par des offres trop alléchantes. Pour Colissimo, des courriels à entête So Colissimo demande aux internautes de rappeler plusieurs fois un numéro surtaxé pour obtenir un numéro de suivi de colis. Petit tour d'horizon des ces arnaques 2.0. et des techniques pour ne pas tomber dans la gueule du loup.

C'est en janvier que la SAPMER et son bateau l'Austral ont ramené pour la première fois à quai des langoustes vivantes pêchées à huit jours de mer des côtes réunionnaises, soit plus de 3000 kilomètres dans les eaux des Terres Australes et Antarctique Françaises (Taaf). Il s'agit d'une première mondiale. "La prouesse a été rendue possible grâce à la société française EMYG, spécialisée dans le traitement et la purification de l'eau en circuit fermé" note la Sapmer

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit : "chanter"

A l'approche de la tempête modérée Dumazile, il y aura un peu de soleil ce samedi matin 3 mars 2018, des averses et des coups de tonnerre,, prévoit Météo France