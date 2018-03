Dumazile s'est encore renforcée et a atteint le stade cyclone ce dimanche après-midi 4 mars 2018. À 16 heures le système se trouvait à 540 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion. Le cyclone se déplace vers le sud-sud-ouest à la vitesse de 17 km/h. Le département est en alerte pré-cyclonique depuis vendredi 18 heures. Toute l'île a été placée en vigilance fortes pluies. La côte est en vigilance forte houle. En raisons des fortes pluies et de la houle, la route du littoral sera totalement fermée à la circulation à partir de 19h et jusqu'à nouvel ordre. Le temps continue de se dégrader

• 18H00 - La préfecture tient une conférence de presse pour faire le point de la situation. Suivez le direct de notre journaliste présent sur place.

Tous les transports scolaires sont suspendus pour la journée de lundi. L'ensemble des établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) sera fermé

• 17H13

La préfecture va tenir une conférence de presse à partir de 17 heures 30. Un point de la situation sera fait. Notre journaliste sera sur place. Ne manquez pas son direct



• 16H54

En raison des fortes pluies et de la houle, la route du littoral sera totalement fermée à la circulation ce dimanche soir à partir de 19h et jusqu'à nouvel ordre. La direction régionale des routes demande aux usagers d’emprunter cet itinéraire qu’en cas de stricte nécessité jusqu’à la fermeture totale de l’axe. Une déviation est mise en place par la route de la Montagne.

• 16H25

Dumazile s'est encore renforcé et a atteint le stade de cyclone en milieu d'après-midi. A 16 heures le système se trouvait à 540 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion. Il était situé par les points 18.7 sud et 50.7. Le cyclone se déplace vers le sud-sud-ouest à la vitesse de 17 km/h. Un passage de Dumazile au plus prés de La Réunion est prévu dans la nuit de lundi à mardi

• 15H41

Comme annoncé par Météo-France, l'ensemble de La Réunion est désormais sous l'influence de la forte tempête tropicale Dumazile. Les fortes pluies concernent une très grande majorité de l'île.



• 15H30

En direct vidéo sur la Route du littoral vers l'Ouest, c'est le déluge !

• 15H03



Sur la RN1 Route du Littoral, suite aux dernières précipitations, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession. Elle se fait sur 1 voie vers l’Ouest et 2 voies vers le Nord.

• 14H35

La Réunion va être arrosée ce dimanche après-midi ! Météo-France vient d'étendre la vigilance fortes pluies à l'ensemble du département. Cet après-midi et la nuit prochaine, les averses se renforcent sur les régions Ouest et les hauts du Sud, de ce fait, toutes les régions sont placées en vigilance fortes pluies. Ces précipitations sont soutenues et localement orageuses pouvant donner des cumuls significatifs.

Au cours des dernières 24h, de 14h à 14h, il a été relevé: 181mm dans les hauts de Sainte Rose, 171mm à Saint Benoit, 155mm à Takamaka, 187mm à la Plaine des Palmistes, 143mm à Salazie, 137mm à Commerson, 83mm au Baril, 53mm à Gillot et 15 à 35mm dans l'Ouest. Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant encore un peu plus les effets indésirables de ces fortes précipitations. Cet épisode pluvieux perdure et devrait même s'amplifier la nuit prochaine.



• 13H07

Petit point météo avec nos journalistes sur place : à Saint André, un ciel très gris accompagné de pluies intermittentes parfois fortes. Les rues désertes et peu d’automobilistes sur les routes. À Saint-Denis, le temps est gris mais il ne pleut plus pour le moment. La houle a quant à elle forci depuis notre passage ce matin.

• 12H21

La vigilance fortes pluies est reconduite sur les régions Nord, Est et Sud-Est. Les pluies devraient encore s'intensifier cet après-midi selon Météo-France.

• 12H00

À la mi-journée, voici les principales informations à retenir concernant Dumazile :

- Le système s'est renforcé dans la nuit pour devenir forte tempête tropicale. Elle se situait à 550 km de nos côtes à 10 heures et se déplacait à 22 km/h.

- La RN5 Route de Cilaos est fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre suite à un éboulis dans le secteur d'Ilet-Furcy. Des convois sont organisés sur la piste provisoire pour tous les véhicules inférieur à 19 tonnes à partir de 7h30 et toutes les heures.

- Les vigilances fortes pluies (Nord, Est, Sud-Est) et forte houle (côtes Nord) ont été reconduites. Vigilance crues de niveau jaune pour les rivières Saint-Denis, des Roches et des Marsouins.

- Le Nord et l'Est sont les régions les plus touchées par les fortes pluies et la houle pour le moment.



• 11H36

Les rivières Saint-Denis, des Roches et des Marsouins en vigilance crues de niveau jaune. La rivière Sainte-Suzanne est-elle aussi en crue :

IPR à 11H25

• 10H31

À 10 heures ce matin, Dumazile est à 550 km de nos côtes et avance à 22 km/h. La trajectoire se précise. Le passage en cyclone tropical se fera dans la nuit de dimanche à lundi.

• 07H57

Le temps se dégrade nettement sur l'île. De nombreux automobilistes signalent que les fortes pluies ont débuté dans l'Est et le Sud. Même constat au Nord, où des trombes d'eau s'abattent actuellement sur Sainte-Clotilde.



• 7H49

À 7 heures ce dimanche matin, la forte tempête tropicale Dumazile est située à 570 km de La Réunion et se déplace à 19 km/h.



• 07H33

[VIGILANCES RECONDUITES]

La vigilance fortes pluies est reconduite pour les régions Nord, Est et Sud-Est de l'île indique Météo-France ce dimanche matin. Ces précipitations sont soutenues et localement orageuses pouvant donner des cumuls significatifs. Au cours de la nuit dernière, il a été relevé: 48mm à Saint Benoit, 38mm à Takamaka, 34mm dans les Hauts de Sainte Rose et 15mm à Commerson.

Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant encore un peu plus les effets indésirables de ces fortes précipitations. Cet épisode pluvieux perdure et devrait même s'amplifier la nuit prochaine.

La vigilance forte houle est également maintenue sur les côtes Nord de l'île. Cette houle s'amplifie pour atteindre 3m en journée. Les vagues les plus hautes pourront atteindre 5 à 6m. Le déferlement va donc impacter les voies côté mer de la Route du Littoral.

[INFO TRAFIC]

Suite à éboulis survenu en-dessous d'Ilet Furcy, la RN5 Route de Cilaos est totalement fermée à la circulation indique la Direction régionale des routes.



• 05H19

Dumazile a pris de la force. Elle est devenue forte tempête tropicale dans la nuit de samedi à dimanche. Elle génère des vents soufflant en moyenne à 85 km/h et à 120 km/h en rafales

Ce que l'on sait à 4 heures ce dimanche :

La tempête tropicale modérée devrait bien transiter entre les côtes malgaches et La Réunion, sans toucher directement les terres habitées. Elle pourrait perdre en intensité en début de journée avant de se renforcer nettement pour devenir cyclone tropical dans la nuit de dimanche à lundi. Son passage au plus près de l'île est prévu dans la soirée de lundi par Météo-France.

Le temps se dégrade nettement

La journée s'annonce très perturbée, pluie, vent et mer très forte sont au programmes. De fortes pluies accompagnées d'orages sont attendues tout au long de la journée principalement sur large moitié nord de la Réunion (approximativement au nord d'une ligne allant du Port à Sainte Philippe en passant par les Cirques, les Plaines et le Volcan ) mais aucune région ne sera à l'abri de ces précipitations.

En journée pas d'amélioration à attendre, seuls le sud et le sud-ouest de l'île peuvent espérer profiter de courtes accalmies. Le vent de Nord-Est reste fort avec des rafales de 60 à 80 km/h sur la côte Nord et Nord-Ouest, ainsi que sur la côte Sud. De fortes rafales sont également attendues sur le relief et crêtes exposées comme le Volcan, le Maîdo, les Plaines avec des rafales atteignant les 70 à 80km/h. La mer est forte à très forte, avec une houle de secteur Nord comprise entre 2.5m à 3m de la Pointe des Aigrettes à Champ borne en passant par Saint Denis. Cette houle impacte donc la route du littoral.

Vigilances fortes pluies et forte houle

Météo-France a placé ce samedi 3 mars à 20 heures les régions Nord, Est et Sud-Est en vigilance fortes pluies. Des cumuls importants sont à prévoir. Les côtes Nord de l'île sont elles en vigilance forte houle à partir de 4 heures ce dimanche.

Les conseils de la préfetecture

Enfin, il est conseillé de se tenir informé de l’état des routes, des sentiers, des rivières et des radiers. Les conseils de la préfecture :

Le préfet de La Réunion insiste sur le strict respect de mesures de prudence à observer par temps de fortes pluies et rappelle qu’il convient de s’abstenir de toutes activités de montagne et de canyoning jusqu’au retour à une situation normale. Les précipitations actuelles engendrent une montée rapide des eaux qui peut présenter de réels dangers pour les sportifs et les randonneurs. En aucun cas, le franchissement de ravines, de rivières ou de radiers submergés ne doit être tenté à pied ou en voiture. Sur l’ensemble du réseau routier réunionnais, le préfet engage les usagers à adopter une conduite prudente et responsable. En raison de la forte houle qui s’ajoute aux fortes pluies, la plus grande vigilance est nécessaire pour emprunter la route du littoral.

Fermetures et annulations

Plusieurs événements sont annulés ou reportés au vu des dégradations métérologiques. Entre autres : le Jardin de l'Etat est fermé à partir de ce dimanche et ce jusqu'à nouvel ordre. La ligue réunionnaise de basket a annulé toutes ses rencontres ce dimanche. La 1ère marche pour le climat à Sainte-Suzanne est reportée au 11 mars. Le marché de nuit de Saint-Denis avait été lui aussi annulé samedi soir.

POUR RAPPEL

Depuis 18 heures ce vendredi 2 mars, La Réunion est placée en pré-alerte cyclonique. À ce stade, il est recommandé de se tenir régulièrement informé sur l’évolution du phénomène. Il est conseillée de ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer et de vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical. En cas de houle, il est recommandé de ne pas s'approcher du rivage. Les insuffisants rénaux et respiratoires sont invités à contacter leur établissement de santé habituel.

