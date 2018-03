Ce que l'on sait à 4 heures ce dimanche :



La tempête tropicale modérée devrait bien transiter entre les côtes malgaches et La Réunion, sans toucher directement les terres habitées. Elle pourrait perdre en intensité en début de journée avant de se renforcer nettement pour devenir cyclone tropical dans la nuit de dimanche à lundi. Son passage au plus près de l'île est prévu dans la soirée de lundi par Météo-France.



Le temps se dégrade nettement

La journée s'annonce très perturbée, pluie, vent et mer très forte sont au programmes. De fortes pluies accompagnées d'orages sont attendues tout au long de la journée principalement sur large moitié nord de la Réunion (approximativement au nord d'une ligne allant du Port à Sainte Philippe en passant par les Cirques, les Plaines et le Volcan ) mais aucune région ne sera à l'abri de ces précipitations.



En journée pas d'amélioration à attendre, seuls le sud et le sud-ouest de l'île peuvent espérer profiter de courtes accalmies. Le vent de Nord-Est reste fort avec des rafales de 60 à 80 km/h sur la côte Nord et Nord-Ouest, ainsi que sur la côte Sud. De fortes rafales sont également attendues sur le relief et crêtes exposées comme le Volcan, le Maîdo, les Plaines avec des rafales atteignant les 70 à 80km/h. La mer est forte à très forte, avec une houle de secteur Nord comprise entre 2.5m à 3m de la Pointe des Aigrettes à Champ borne en passant par Saint Denis. Cette houle impacte donc la route du littoral.

Vigilances fortes pluies et forte houle

Météo-France a placé ce samedi 3 mars à 20 heures les régions Nord, Est et Sud-Est en vigilance fortes pluies. Des cumuls importants sont à prévoir. Les côtes Nord de l'île sont elles en vigilance forte houle à partir de 4 heures ce dimanche.

Les conseils de la préfetecture

Enfin, il est conseillé de se tenir informé de l’état des routes, des sentiers, des rivières et des radiers. Les conseils de la préfecture :

Le préfet de La Réunion insiste sur le strict respect de mesures de prudence à observer par temps de fortes pluies et rappelle qu’il convient de s’abstenir de toutes activités de montagne et de canyoning jusqu’au retour à une situation normale. Les précipitations actuelles engendrent une montée rapide des eaux qui peut présenter de réels dangers pour les sportifs et les randonneurs. En aucun cas, le franchissement de ravines, de rivières ou de radiers submergés ne doit être tenté à pied ou en voiture. Sur l’ensemble du réseau routier réunionnais, le préfet engage les usagers à adopter une conduite prudente et responsable. En raison de la forte houle qui s’ajoute aux fortes pluies, la plus grande vigilance est nécessaire pour emprunter la route du littoral.



Fermetures et annulations

Plusieurs événements sont annulés ou reportés au vu des dégradations métérologiques. Entre autres : le Jardin de l'Etat est fermé à partir de ce dimanche et ce jusqu'à nouvel ordre. La ligue réunionnaise de basket a annulé toutes ses rencontres ce dimanche. La 1ère marche pour le climat à Sainte-Suzanne est reportée au 11 mars. Le marché de nuit de Saint-Denis avait été lui aussi annulé samedi soir.





POUR RAPPEL

Depuis 18 heures ce vendredi 2 mars, La Réunion est placée en pré-alerte cyclonique. À ce stade, il est recommandé de se tenir régulièrement informé sur l’évolution du phénomène. Il est conseillée de ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou des sorties en mer et de vérifier ses réserves : conserves, eau en bouteille, piles, médicaments pour les personnes en cours de traitement médical. En cas de houle, il est recommandé de ne pas s'approcher du rivage. Les insuffisants rénaux et respiratoires sont invités à contacter leur établissement de santé habituel.