Dans son bulletin spécial d'information de ce dimanche 4 mars, Météo-France fait le point sur le temps attendu ce lundi à La Réunion à l'approche du cyclone tropical Dumazile. Des pluies encore plus soutenues que dimanche sont à prévoir sur l'ensemble de l'île. Les régions Nord, Est et les Hauts sont prioritairement concernées.

Dumazile poursuit sa route entre Madagascar et La Réunion, tout en continuant de s'intensifier. C'est désormais un cyclone tropical. Même si le coeur du météore ne concernera pas La Réunion, le département va malgré tout rester sous l'influence des bandes pluvieuses circulant en périphérie du système nuageux et de ce fait continuer de subir des conditions météorologiques très dégradées (fortes pluies) cette nuit et demain lundi (5 mars).



A 16h locales ce dimanche, Dumazile était centré par 18 degrés 7 Sud et 50 degrés 7 Est, soit à 540 km dans l'ouest-nord-ouest de La Réunion (et à 150 km dans l'est-sud-est de Tamatave). Il se déplaçait en direction du sud-sud-ouest à 17 km/h. Le météore est prévu suivre une trajectoire courbe entre Madagascar et les Mascareignes, le faisant ainsi transiter à l'ouest, puis au sud-ouest de La Réunion ce lundi (6 mars), mais avec le centre du cyclone demeurant bien au large de nos côtes (400-500 km). La partie centrale du phénomène ne concernera donc pas La Réunion. Ce qui signifie que le risque de voir des conditions de vents cycloniques affecter le département est désormais considéré comme écarté.



- Le Nord, l'Est et les Hauts principaux concernés -



Si cette trajectoire favorable permet à l'île d'éviter la partie la plus active du cyclone, le département n'échappe toutefois pas à l'influence du phénomène, du fait de l'extension très importante du système nuageux associé, en particulier du côté est de la trajectoire. Comme annoncé, le temps s'est dégradé au fil du week-end, de manière plus marquée ce dimanche, avec de fortes pluies qui ont affecté la moitié nord-est du département. En 24h, les cumuls de précipitations atteignent 100 à plus de 150 mm dans le Nord, et jusqu'à plus de 250 mm dans l'Est, la valeur maximale observée étant de 271 mm à la Plaine des Palmistes (356 mm sur les dernières 48h).



L'épisode pluvieux est cependant loin d'être terminé, étant prévu se prolonger jusqu'à mardi et le plus gros des précipitations est encore à venir, cette journée de lundi s'annonçant comme potentiellement encore plus arrosée que celle de ce dimanche. Même s'il pleuvra sur l'ensemble de l'île, les régions prioritairement concernées par les fortes pluies resteront les régions Est et Nord, ainsi que tous les Hauts de l'intérieur de l'île, où les cumuls de pluie deviendront importants. Malgré quelques accalmies temporaires, les précipitations seront en effet persistantes dans les Hauts, avec

par moments de fortes intensités pluvieuses. Sur les zones littorales, les pluies seront également très présentes, mais avec des cumuls moindres cependant. A noter qu'avec l'orientation des vents au secteur nord ce lundi, la région nord-ouest de l'île sera également affectée par ces pluies soutenues.



- Une houle qui impactera les routes -



Il va sans dire que ces nouvelles pluies, survenant sur des sols saturés, ne seront pas sans conséquences en termes de ruissellement ou de réaction des cours d'eau et ravines (dans l'Est et le Nord prioritairement). Il faut donc s'attendre à quelques effets indésirables générés par ces fortes

pluies, avec des conditions de circulation rendues en particulier très difficiles...



Un autre élément continuera d'occasionner quelques désagréments, à savoir la houle. Avec des hauteurs moyennes dépassant les 3 m de hauteur moyenne, cette houle ne présente pas de caractère exceptionnel comparativement à nombre de cas de houles cycloniques passées, mais est malgré tout suffisante pour être problématique dans le secteur de la route en corniche, du fait de son orientation défavorable (nord, puis nord-ouest), avec des projections de paquets de mer atteignant par moments les chaussées côté mer. Cette houle devrait toutefois atteindre son pic en fin de nuit et ensuite aller lentement decrescendo au fil de la journée de ce lundi. Mais dans le même temps, la houle se renforcera par contre sur la côte nord-ouest.



- Pas de vents cycloniques -



Bien que tout risque de voir des conditions de vents cycloniques (i.e. rafales de vents supérieures à 150 km/h) affecter l'île soit écarté, il faut tout de même s'attendre à un renforcement des vents ce lundi. Ces vents de nord-est, puis nord, concerneront prioritairement la façade ouest, l'axe des Plaines, ainsi que le flanc est du volcan. Les rafales maximales de vent devraient excéder le seuil des 100 km/h dans les Hauts exposés (Hauts de St-Paul, Plaine des Cafres), mais ne pas dépasser 80 à 90 km/h sur le littoral.



Il est évidemment recommandé de se conformer aux recommandations des autorités et d'éviter toute imprudence aux abords des ravines ou des radiers submergés.



