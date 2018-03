Dumazile est aux portes de La Réunion. Conséquences : de fortes pluies et de grosses rafales de vent, prévoit Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

De fortes pluies accompagnées d'orages sont attendues tout au long de la journée principalement sur les régions du Nord, de l'Est et du Sud-Est . Plus à l'Ouest, les précipitations vont s'inviter, mais d'une intensité moindre.

Ce sont les hauteurs où les cumuls vont être les plus importants, le littoral va bénéficier par moments de petites accalmies.

Le vent de Nord-Est reste fort avec des rafales de 60 à 80 km/h attendues sur les régions Nord-Ouest comme le Port, mais aussi de Sainte Rose à Saint Philippe. De fortes rafales sont également attendues sur les reliefs et crêtes exposées comme le Volcan, le Maîdo, la Plaine des Cafres avec des rafales.

La mer est forte à localement très forte, avec une houle de secteur Nord comprise entre 2.5m à 3m de la Pointe des Aigrettes à Champ borne en passant par Saint Denis. Les vagues les plus hautes pouvant atteindre 5 à 6 mètres. Cette houle impacte donc la route du littoral.