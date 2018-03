Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

A 7 heures ce lundi 5 mars 2018, le cyclone Dumazile se trouvait à 400 km à l'ouest de La Réunion. Le système se déplace vers le sud-est à 20 km/h. Pour ce lundi 5 mars, les vigilances fortes pluies, forte houle, vents forts et crues sont actuellement activées. ous les établissement scolaires, les crèches, l'université et les centres de formation de la chambre de Métiers et de la chambre de commerce, y compris l'EGC, ont fermés ce lundi.Les fortes pluies ont totalement perturbé le réseau routier de l'île. De nombreuses routes sont fermées ou impraticables jusqu'à nouvel ordre. La route du littoral est totalement fermée et la route de la montagne est fermée depuis 8 heures ce matin. Rappel de l'état du réseau routier à 9 heures.

