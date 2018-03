Dans le cadre du passage du Cyclone DUMAZILE au plus près de nos côtes, la Ville de Sainte-Marie informe de la mise en place de son Dispositif de Sécurité Communal (DISSECOM) à partir de 15 heures ce jour.

En effet, les fortes pluies relevées à Sainte-Marie depuis hier et la dégradation des conditions prévues cette nuit, nécessitent une vigilance renforcée sur l’ensemble du territoire communal.

Dès le déclenchement du DISSESOM, toutes les opérations de secours et d’assistance, seront pilotées depuis le Centre Technique communal et une permanence sera assurée 24h/24h au 0262 53 41 15 ou 0262 53 19 30, pour informer et orienter les administrés.

Dès 15h, la Ville activera plusieurs centres opérationnels sur le territoire, avec des équipes de permanences qui mèneront des interventions rapides en fonction des secteurs.



Par ailleurs, un centre d’hébergement unique est mis en place, à partir de 13h30, au Gymnase de DUPARC (derrière le Stade Nelson Mandela), avec une équipe d’astreinte et les équipements nécessaires à l’accueil des administrés. Ce centre sera joignable au 0262 53 86 82.

Nous invitons les administrés à faire preuve de prudence, à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur et à se tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation.



Les centres opérationnels ci-dessous :



MAIRIE SAINTE -MARIE



3, Rue de La République – 97438 Sainte-Marie - Tél : 02.62.53.41.15 – Fax : 02.62.50.96.78



CASE DU CENTRE VILLE



6 Rue Scubilion 0262.53.40.80



MAIRIE ANNEXE GRANDE MONTEE



16 Rue 2 Fontaines 0262.53.54.55



MAIRIE ANNEXE RIVIERE DES PLUIES



166 Rue Roger Payet 0262.53.53.53



MAIRIE ANNEXE DE LA RESSOURCE

24 Route de Beaumont 0262.53.79.13



MAIRIE ANNEXE DE TERRAIN ELISA



5 Rue des Dahlias 0262.53.08.75