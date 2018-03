Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 7 heures

Dans l'après-midi de ce lundi 5 mars 2018, le temps ne devrait pas aller en s'arrangeant avec le passage de Dumazile au plus près de nos côtes. Après une accalmie, les précipitations devraient s'intensifier, principalement dans le Nord, l'Est, et le Nord-Ouest. Les vagues les plus hautes pourront atteindre jusqu'à 8 mètres. Les vigilances fortes pluies, forte houle et vents forts sont maintenues.

