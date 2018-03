Ce mardi 6 mars 2018, tous les établissements scolaires de l'île resteront fermés. Les sites de l'Université n'ouvriront pas non plus leurs portes. Nous publions le communiqué préfectoral à ce sujet ci-dessous.

Le cyclone tropical DUMAZILE poursuit sa trajectoire en s’éloignant de La Réunion.



Toutefois, au regard des conditions météorologiques, des difficultés de circulation et de la nécessité de procéder à un état des lieux exhaustif des dégâts susceptibles d’avoir affectés les établissements scolaires, le préfet de La Réunion a décidé que l’ensemble des établissements scolaires publics et privés de La Réunion (crèches, écoles, collèges, lycées) restera fermé le mardi 6 mars 2018.



L’interdiction de circulation des véhicules de transports scolaires est maintenue sur l’ensemble du réseau routier du département de La Réunion pour la journée du 6 mars 2018.

- Les sites de l'Université restent aussi fermés

En raison des conditions météorologiques dégradées et des difficultés de circulation, Monsieur le Président de l'Université a décidé de maintenir la fermeture de l'établissement demain mardi 06 mars 2018, pour l'ensemble de ses sites :



- campus du Moufia,

- campus du Parc Technologique Universitaire,

- campus de la Victoire,

- campus de Bellepierre,

- campus du Tampon,

- campus de Terre-Sainte,

- station du Maïdo



Sont concernées par cette fermeture toutes les activités pédagogiques (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens) et évènements de toutes les UFR, Écoles, Instituts et services ainsi que toutes les activités administratives de l’Université de La Réunion, tous sites confondus.



Un point sur la situation sera effectué mardi dans la journée, pour la réouverture de l'établissement.