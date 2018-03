L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a lancé ce lundi 26 février 2018 un appel à projets. Il vise à soutenir les initiatives en faveur de la reconquête de la biodiversité terrestre, aquatique et marine dans les Outre-Mer. Les associations, les collectivités et les gestionnaires d'espaces naturels pourront proposer leurs initiatives du 26 février au 27 avril pour la première phase, puis du 15 juin au 1er septembre 2018. L'objectif est de soutenir les acteurs et les réseaux ultramarins engagés pour la préservation de la biodiversité. Une enveloppe de quatre millions d'euros sera réservée au développement des projets retenus

La France possède une biodiversité d’une immense richesse et cela en grande partie grâce aux Outre-Mer. Avec un grand nombre d'aires protégées, les Outre-Mer constituent une part importante de la biodiversité française et européenne. Ces milieux naturels sont les viviers d'espèces souvent menacées telles que les pétrels de barau à La Réunion. C'est dans ce contexte et pour préserver les patrimoines naturels que l'AFB lance un appel à projet pour soutenir la biodiversité dans les Ourte-Mer. L'AFB souhaite faire émerger les initiatives locales.

L'appel à projet en bref

Cinq objectifs sont visés par cet appel à la reconquête de la biodiversité. Il s'agit de restaurer le bon état des milieux naturels et de conserveer les espèces de la faunes et de la flore. Aussi, l'appel à projet soutiendra les initiatives ayant pour but d'assurer un usage durables de la biodiversité, de favoriser l'éducation à la nature et de renforcer les capacités des gestionnaires d'espaces naturels.

Tous les territoires ultramarins français sont concernés par cet appel à projet. L'agence française pour la biodiversité collabore avec les relais locaux dans chaque outre-mer entre autres les parcs nationaux de Guyane, de Guadeloupe et de La Réunion. Seuls les associations, les acteurs socio-économiques et les gestionnaires et institutionnels ont le droit de présenter un projet, hors personnes physiques. Une phase de pré-sélection technique des projet sera organisée.

Une enveloppe de 4 millions d'euros est prévue pour récompenser les meilleures initiatives. Chaque projet sélectionné recevra une aide allant de 1000 à 300 000 milles euros. Soit une prise en charge à 80% du projets.

Comment candidater ?

Pour la première session, les porteurs de projets ont jusqu'au 27 avril 2018 pour candidater. Rendez-vous sur le site de l’Agence française pour la biodiversité pour les dépôts de candidature.

Pour rappel, l’Agence française pour la biodiversité un établissement public du ministère de la Transition écologie et solidaire. Elle exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec les acteurs socio-économiques. Elle a aussi vocation à aller à la rencontre du public pour mobiliser les citoyens en faveur de la biodiversité.

