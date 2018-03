A 7 heures ce lundi 5 mars 2018, le cyclone Dumazile se trouvait à 455 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion. Le système se déplace vers le sud à 15 km/h. Après les fortes pluies de ce dimanche, ce sont deux à trois fois plus de précipitations qui sont attendues pour ce lundi. Les vigilances fortes pluies, forte houle, vents forts et crues sont actuellement activées. Le réseau routier est impacté, en particulier la Route du littoral et la Route de Cilaos fermées. Tous les établissement scolaires, les crèches, l'université et les centres de formation de la chambre de Métiers et de la chambre de commerce, y compris l'EGC, ont fermés ce lundi.

• 7h25 - Pour rappel, le code du travail prévoit qu'en cas d'impossibilité avérée pour le salarié de se rendre sur son lieu de travail (mauvais temps, de roues coupés etc), il ne peut être sanctionné par son employeur. Les deux parties discuteront ensuite pour savoir comment cette journée due sera remplacée (jour de congé, RTT...). Soyez prudent et limitez vos déplacements

• 7h12 - Dumazile se rapproche encore. A 7 heures le cyclone se trouvait à 455 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion. Le système continue de se déplacer vers le sud à 15 km/h.

• 6h51 - La route de la Montagne sera totalement fermée à la circulation à partir de 8h et jusqu'à nouvel ordre en raison de plusieurs éboulis et d'une chaussée très glisssante. La route du littoral reste fermée.

La route du Grand Brûlé est difficilement praticable. La route des Plaines est le seul axe possible pour rejoindre la Possession à Saint-Denis dans les deux sens

• 6h29 - RAPPEL - Toute La Réunion est en vigilance renforcée fortes pluies et en vigilance forts vents. Les côtes nord (de Saint-Gilles à Saint-André en passant par Saint-Denis) sont en vigilance forte houle

• 6h27 - La vigilance fortes houle concernant les côtes dans un secteur allant de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne Saint-André en passant par Saint-Denis. Des vagues de 3,5 mètres et de 7 mètres pour les plus hautes sont attendues

• 6h12 - La préfecture publie un communiqué. "Les fortes pluies vont continuer, avec une accalmie temporaire en milieu de journée et une reprise dans l’après midi. Une diminution de l’intensité n’est attendue qu’au cours de la nuit prochaine" note la préfecture.

"Les vents se renforcent dans les hauts pour atteindre près de 100 km/h" dit encore le communiqué.

"La houle concerne pour le moment les côtes Nord mais va progressivement gagner les côtes Ouest" annonce aussi la préfecture. Le département est placé en vigilance vent fort et forte houle.

"Les conditions de circulation vont être perturbées sur l’ensemble de la journée. La route du littoral est fermée jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la route de Cilaos. La plus grande vigilance est de mise sur l’ensemble du réseau routier en raison de la fragilité des sols due au cumul des pluies de ces dernières semaines et une conduite adaptée à ces conditions dégradées est nécessaire. En aucun cas, le franchissement de ravines, de rivières ou de radiers submergés ne doit être tenté à pied ou en voiture" termine la préfeture.

• 6h00 - Météo France déclenche une vigilance pluie renforcée en raison "d'un phénomène d'intensité exceptionnelle"

• 5h56 - Météo France reconduit les vigilances fortes pluies pour toues l'île et forte houle pour les côtes nord.

Au cours des dernières 24h, il a été relevé: 437mm à la Plaine des Palmistes, 400mm à Commerson, 396mm à Grand Îlet, 289mm au Baril, 360mm à la Plaine des Fougères, 325mm à la Plaine des Cafres et 185mm à Gillot. Par ailleurs, il a été relevé 86mm en 1h au Baril.

" Ces précipitations perdurent et se renforcent au cours de la journée prenant localement un caractère orageux. Les cumuls attendus sont exceptionnels particulièrement dans les hauts de l'île. Ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés, aggravant les effets indésirables de ces fortes précipitations" indique Météo France.

• 5h47 - La préfecture précise qu'elle ne déclenchera pas l'alerte orange. La route du littoral (il n'y a pas de convois de poids lourds) et la route de Cilaos restent fermées

• 5h36 - La route du littoral est toujours totalement fermée à la circulation. Une déviation est en mise en place par la route de la Montagne. Des automobilistes indiquent qu'à la suite de petits glissements de terrain, la chaussée est encombrée par endroit par des galets et de la terre. La plus grande prudence est recommandée

• 5h10 - Météo France a enregistré que des rafales de vent soufflant à 130 km/h à Maïdo et à 96 km/h à la Plaine des Cafres. Plus de 300 mm de pluies se se sont abattues sur les cirques. 400 mm ont été notés à Salazie. Les vilgilances forts vents, forte houle et fortes pluies sont toujours en cours

• 4h35 - Le cyclone Dumazile s'est encore rapproché de l'île. A 4 heures il se trouvait à 485 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion et se situait par les points 20.1 sud et 50.7 est. Le système se déplace vers le sud à 15 km/h. Dumazile génère des vents soufflant à 120 km/h en moyenne et à 170 km/h en rafales. Le passage au plus près de La Réunion dans la journée de lundi. L'oeil se trouvera alors à environ 400 km dans l'île.

Aucune amélioration du temps n'est à attendre avec merdredi, annonce Météo France

L'image satellite ci-dessous date de quelques heures, mais elle est tellement belle que nous la partageons avec vous

Le #cyclone tropical #Dumazile se situe à 530km à l'ouest-nord-ouest de #LaRéunion et longe les côtes de #Madagascar.

Prévisions du CMRS à retrouver ici : https://t.co/3vvFMsacfF pic.twitter.com/yNkYBG6up0 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) 4 mars 2018

Ce que l'on sait à 4 heures ce lundi :



La cyclone tropical devrait devenir cyclone tropical intense au cours de la journée. Il passera au plus près de nos côtes dans la nuit de lundi à mardi, à une distance comprise entre 400 et 500 km. Si les fortes pluies impacteront l'ensemble du département pour cette journée de lundi, les régions Nord, Est et les Hauts sont prioritairement concernées.



Un temps cyclonique

Dès le début de journée, le temps est exécrable sur tout le département : temps couvert, fortes pluies, orages et vent fort avec rafales supérieures à 100km/h sur le relief sont au programme. Sans oublier la houle modérée de secteur Nord qui perdure ! Les cumuls de pluie seront importants surtout sur les hauteurs. Ces précipitations arrivant sur des sols déjà saturés aggraveront encore un peu plus les effets indésirables de ces fortes pluies.



Le vent de Nord-Est est modéré à assez fort avec des rafales de l'ordre de 80 à 100 km/h plus fréquentes sur les hauteurs et crêtes exposées comme le Volcan, le Maïdo et la Plaine des Cafres. Il se redresse au secteur Nord en fin de journée et courant de nuit suivante. La mer reste forte à localement très forte, avec une houle de secteur Nord comprise entre 3m et 3.5m de la Pointe des Aigrettes à Champ Borne en passant par le Port. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 5 à 6m. Cette houle impactera toujours la Route du Littoral. Elle s'amortira lentement en fin de journée avant de s'orienter au Nord-Ouest.

Vigilances fortes pluies, forte houle et vents forts

Météo-France a maintenu ce dimanche 4 mars à 20 heures l'ensemble du département en vigilance fortes pluies. Des cumuls importants sont à prévoir. Toute l'île a également été placée en vigilance vents forts ce dimanche 4 mars. Les côtes Nord de l'île sont toujours en vigilance forte houle. Les rivières Saint-Denis, des Roches, des Marsouins et des Pluies sont en vigilance crues de niveau jaune.



Route du littoral et de Cilaos fermée jusqu'à nouvel ordre

Depuis ce dimanche 4 mars à 19 heures, la Route du littoral est fermée jusqu'à nouvel ordre. Une déviation est mise en place par la Route de La Montagne. La Route de Cilaos est totalement fermée à la circulation depuis 14 heures suite à un éboulis survenu dimanche matin près d'Ilet Furcy.



Radiers submergés

Sur la RD3 Route de Cambourg à Saint Benoit les radiers de Sainte Anne et Saint François sont submergés et fermés à la circulation. Sur la même route, le radier du Ouaki à Saint-Louis est également submergé et fermé à la circulation.



Etablissements scolaires fermés

ce lundi Toutes les crèches, écoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées et l'Université de La Réunion ferment leurs portes ce lundi 5 mars. Les cinq centres de formation de la Chambre des métiers sont également fermés. La circulation des véhicules de transports scolaires est interdite sur l’ensemble du réseau routier du département de La Réunion à compter du 4 mars 2018 à 22 h et pour la journée du 5 mars 2018.



Les conseils de la préfecture

Le préfet de La Réunion insiste sur le strict respect de mesures de prudence à observer par temps de fortes pluies et rappelle qu’il convient de s’abstenir de toutes activités de montagne et de canyoning jusqu’au retour à une situation normale. Les précipitations actuelles engendrent une montée rapide des eaux qui peut présenter de réels dangers pour les sportifs et les randonneurs. En aucun cas, le franchissement de ravines, de rivières ou de radiers submergés ne doit être tenté à pied ou en voiture. Sur l’ensemble du réseau routier réunionnais, le préfet engage les usagers à adopter une conduite prudente et responsable.



Fermetures et annulations