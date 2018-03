BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi 5 mars 2018



[LIVE] Le cyclone est à 525 km de nos côtes - Dumazile va sérieusement arroser La Réunion



A 4 heures ce lundi 5 mars 2018, le cyclone Dumazile se trouvait à 485 km à l'ouest-nord-ouest de La Réunion. Le système se déplace vers le sud à 15 km/h. Après les fortes pluies de ce dimanche, ce sont deux à trois fois plus de précipitations qui sont attendues pour ce lundi. Les vigilances fortes pluies, forte houle, vents forts et crues sont actuellement activées. Le réseau routier est impacté, en particulier la Route du littoral et la Route de Cilaos fermées. Tous les établissement scolaires, les crèches, l'université et les centres de formation de la chambre de Métiers sont fermés ce lundi.

Outre-Mer - Quatre millions d'euros pour reconquérir la biodiversité

L'Agence française pour la biodiversité (AFB) a lancé ce lundi 26 février 2018 un appel à projets. Il vise à soutenir les initiatives en faveur de la reconquête de la biodiversité terrestre, aquatique et marine dans les Outre-Mer. Les associations, les collectivités et les gestionnaires d'espaces naturels pourront proposer leurs initiatives du 26 février au 27 avril pour la première phase, puis du 15 juin au 1er septembre 2018. L'objectif est de soutenir les acteurs et les réseaux ultramarins engagés pour la préservation de la biodiversité. Une enveloppe de quatre millions d'euros sera réservée au développement des projets retenus

Disparition du MH370 : Un proche de victimes en appelle au président Macron - Il sort un livre en quête de vérité

Père et époux de victimes de la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines en 2014, Ghyslain Wattrelos se bat aujourd'hui pour obtenir la vérité. Dans son livre "Vol MH370, une vie détournée" paru ce mercredi aux éditions Flammarion, le père de famille demande la vérité et en appelle au président Emmanuel Macron.

L'Antarctique, victime et laboratoire du changement climatique

Il y a dix ans, une épaisse couche gelée recouvrait le glacier Collins sur l'île du Roi-George, en Antarctique. Désormais, la roche est visible à l'oeil nu, dans cette région à la fois victime et laboratoire du changement climatique.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "faire l'idiot"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "faire l'idiot"

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Il continue de faire très mauvais temps

Il n'y a aucune amélioration à attendre du côté du temps. Des fortes pluies et de fortes rafales de vents sont encore attendues pour ce journée du lundi 5 mars 2018.