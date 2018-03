11:05 [TRAVAUX] Après le passage de Dumazile, le port de Saint-Gilles doit être dégagé.

10:20 [BATEAU OU VOITURE ?] Du côté du quartier de la Grande Fontaine, pas facile de traverser la route. Un bateau serait sans doute d'ailleurs plus utile qu'une voiture.

9:44 [IMPRESSIONNANT] EDF enregistre un débit d'eau record sur leurs installations hydraulique de Takamaka 2, 100m3 par seconde !

#Dumazile #vigilancepluie 👉🏽En direct de nos installations hydrauliques de Rivière de l'Est et Takamaka 2 #LaReunion , on enregistre un débit d'eau de 100 m3 par seconde ! pic.twitter.com/U3VX7DAO8w — EDF à la Réunion (@EDF_Reunion) 6 mars 2018

9:02 [DE L'EAU, DE L'EAU] Dumazile laisse beaucoup d'eau dans son sillage. Du côté de la Grande Fontaine à Saint-Paul, elle coule à flots ! Suivez le spectacle bien au sec chez vous, grâce à notre journaliste sur place.

8:34 [PRUDENCE] Les vigilances crues (niveau jaune) sont toujours en cours sur 12 rivières et ravines de l'île. Suite aux pluies importantes constatées ces dernières heures, les cours d'eau réagissent notamment sur le secteur Est.

7:34 [VIGILANCE]

Météo France lève la vigilance renforcée fortes pluies, mais maintient toute l'île en vigilance fortes pluies. "Le cyclone transite à un peu moins de 400km des côtes Sud-Ouest de la

Réunion. L'île demeure toujours sous l'influence de bandes périphériques pluvio-orageuses circulant au sein d'un flux de secteur Nord-Ouest. notent les météorologues

Sur les dernières 24h, il a été relevé 523 mm de pluies à la Plaine des Palmistes, 600mm sur la route du Volcan, 990mm à Grand Îlet, 505mm à Cilaos, 157mm à la Pointe du Gouffre et 152mm aux Colimaçons.

Les régions les plus arrosées ont été les cirques, les Plaines, les hauts du Nord, l'Est et la région du Volcan.

"Pour la journée, les précipitations concerneront principalement les Hauts de l'île et de manière moins fréquente le littoral Nord-Ouest" indique Météo France

7: 32[ENCORE ?!]

Interrogé par Réunion 1ere radio ce mardi matin, Philippe Karoff, prévisionniste à Météo France, n'a pas exclu la formation d'une nouvelle perturbation la semaine prochaine !

6: 51 [ROUTES : LA GALÈRE]

Depuis 8 heures lundi matin, le seul axe de circulation pour aller de la Possession à Saint-Denis et retour est... la route des Plaines (comptez trois heures de route 😲) Et oui : impactée par la houle et menacée par la falaise gorgée d'eau, la route du littoral est totalement fermée depuis dimanche soir. La route de la Montagne est complètement coupée par un éboulis au niveau de la Mal Côté (PR 21). La route des laves est difficilement praticable.

La route du littoral a un profil très peu engageant

6:38

[PRUDENCE - PRUDENCE]

La vigilance renforcée fortes pluies et la vigilance forts vents sont toujours en cours pour toute l'île. C'est également le cas pour la vigilance forte houle sur les côtes ouest, nord et nord-est. Soyez prudents.

#DUMAZILE [VIGILANCE RENFORCEE] FORTES PLUIES sur l'ensemble de #LaReunion. #PRUDENCE sur les routes en raison de la fragilité des sols due au cumul des pluies. Limitez vos déplacements, ne franchissez pas de ravines, de rivières ou de radiers submergés. https://t.co/zlTuUeOoQS pic.twitter.com/eFcRIyJIIZ — Préfet de La Réunion (@Prefet974) 5 mars 2018

5:31 [DES MÈTRES D'EAU]

Au cours de la journée de lundi, Météo France a enregistré des cumuls de pluies importants notamment dans l'intérieur de l'île, ainsi que dans les Hauts du Nord et de l'Est. De dimanche 17h à lundi 17 il est ainsi tomber :

• 685 mm à Grand Ilet (cirque de Salazie)

• 455 mm à Cilaos

• 393 mm à Aurère (cirque de Mafate),

• 495 mm à La Plaine des Palmistes,

• 382 mm à La Plaine des Cafres,

• 356mm au Brûlé Val fleuri (Hauts du Nord),

• 357 mm au Baril/Saint-Philippe,

• 172 mm à Gillot,

• 202 mm à Saint-Benoît.

"Ces pluies sont venues se surajouter aux pluies déjà tombées depuis samedi, si bien quel'on totalise 874 mm à Grand Ilet et 788 mm à La Plaine des Palmistes"commente Météo France.