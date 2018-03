Ce que l'on sait à 4 heures ce mardi



La cyclone tropical est passé au plus près de La Réunion ce lundi. Comme annoncé, cette journée a été la plus pluvieuse de l'épisode avec des cumuls de pluies importants relevés, plus particulièrement dans l'intérieur de l'île, ainsi que dans les Hauts du Nord et de l'Est.



À lire aussi : [LIVE] Dumazile s'éloigne de La Réunion, des fortes pluies encore attendues cette nuit

Une amélioration plus franche attendue ce mercredi

Les valeurs les plus remarquables observées au cours de la journée de lundi par Météo France sont : 685 mm à Grand Ilet (cirque de Salazie), 455 mm à Cilaos, 393 mm à Aurère (cirque de Mafate), 495 mm à La Plaine des Palmistes, 382 mm à La Plaine des Cafres, 356 mm au Brûlé Val fleuri (Hauts du Nord), 357 mm au Baril/St-Philippe, 172 mm à Gillot, 202 mm à St-Benoît. Ces pluies sont venues se surajouter aux pluies déjà tombées depuis samedi, si bien que l'on totalise désormais des lames d'eau conséquentes (maximum de 874 mm à Grand Ilet, 788 mm à La Plaine des Palmistes).

Ce mardi, le temps devrait rester encore assez humide. Des précipitations sont attendues dans les Hauts, mais les quantités de pluies seront nettement inférieures à celles observées ce lundi. Sur les zones côtières, ce sera plutôt un régime d'averses, concernant principalement les régions Nord et Nord-Ouest. Il faudra attendre mercredi pour voir une amélioration plus franche, avec le retour des éclaircies.

Route du littoral, de la Montagne, de Cilaos et de Salazie fermées

Difficile de rallier l'Ouest et le Nord depuis ce lundi. En plus de la route du Littoral, fermée depuis ce dimanche soir, la circulation est également impossible sur la route de la Montagne. Plusieurs tonnes de roches et de terre se sont déversées sur la chaussée. Les routes de Cilaos et de Salazie sont également toujours fermées. Le réseau routier est en fait perturbé sur toute l'île

Etablissements scolaires et sites de l'Université fermés

Ce mardi, l'ensemble des établissements scolaires ainsi que tous les sites de l'Université de La Réunion restent fermés. Les cinq centres de formation de la Chambre des métiers sont également toujours fermés. La circulation des véhicules de transports scolaires est encore interdite sur l’ensemble du réseau routier du département de La Réunion.

Les conseils de la préfecture

Le préfet de La Réunion invite à s'informer régulièrement sur l’évolution des conditions météorologiques (www.meteofrance.re), sur l’état des cours d’eau (www.vigicrues-reunion.re) et sur l’accessibilité des routes (www.infotrafic.re).

www.ipreunion.com