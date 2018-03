Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le cyclone Dumazile est passé relativement loin de La Réunion, mais sa présence dans la zone a grandement agité l'océan. Des déferlantes parfois hautes de plusieurs mètres se sont fracassées le long des côtes ouest, nord et et nord-est tout au long de la journée du lundi 5 mars 2018. Comme d'habitude très impressionnant, le spectacle a attiré bon nombre de spectateurs, parfois un peu imprudents. Imaz Press vous propose de revivre en images - et en toute sécurité -, cet épisode de houle spectaculaire. (Photo rb/www.ipreunion.com)

