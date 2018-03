Les routes de Cilaos, du Littoral et de la Montagne fermées à la circulation, plusieurs radiers submergés, es chaussés inondées... Dumazile a gravement perturbé le réseau routier de La Réunion. Voici le point de situation effectué par la direction régionale des routes ce mardi 6 mars 2018 à 9 heures.

SECTEUR NORD :

- RN1 Route du Littoral reste totalement fermée à la circulation. Remise en état de la chaine de blocs en cours, présence d’une houle très importante dans le secteur de la Pointe du Gouffre. Travaux de balayage des voies réduites prévus lorsque la chaine de blocs sera remise en état.

- RD41 Route de la Montagne :

- éboulis couvrant l’ensemble des voies de circulation dans le secteur de la Plaine d’Affouche, route reste fermée du PR18 au PR21 secteur Mal Côté jusqu’à nouvel ordre. Travaux de dégagements prévus en attente de conditions météorologiques plus favorables

- Dans les rampes côté St Denis, plusieurs éboulis avec circulation par alternat. Travaux de dégagement prévus dans la matinée.

- PR 8+400 intersection avec chemin Colorado, 30 m2 de végétation sur la chaussée. Travaux de dégagement en cours.

- RN102 Ste Marie secteur rivière des Pluies, arbre sur chaussée. Circulation par alternat. Travaux de dégagement prévus.

- RD43 route de St François :

- secteur l'Evechet sens montant, éboulis. Circulation alternée.

- secteur le Brûlé, éboulis. Route coupée. Circulation impossible.

SECTEUR OUEST :

- RD4 à St Paul le radier Bernica est submergé et fermé à la circulation.

- RD13 Route de Bras Mouton à St Leu, intersection chemin Ricquebourg, PR4+700, circulation par alternat.

- RD3 route Hubert Delisle à St Paul, radier ravine la Saline submergé et fermé à la circulation.

- RD3 Route Hubert Delisle au lieu-dit Tan Rouge en direction de Trois Bassins Arbre sur chaussée. Travaux de dégagement prévus.

- RD1 Route de Dos d'Ane secteur Cap Noir, éboulis circulation impossible, travaux de dégagement en cours.

SECTEUR SUD :

- Accès au cirque de Cilaos : RN5 Route de Cilaos reste totalement fermée jusqu’à nouvel ordre.

- RN5 secteur Bras de Benjoin, éboulis sur chaussée 200m3.

- RN1 Etang Salé / Echangeur des Sables, chaussée inondée, bretelle de sortie toujours fermée.

- RD3 St Louis Radier du Ouaki submergé et fermé à la circulation.

- RD242 Route d'Ilet à Cordes à Cilaos fermée jusqu' à nouvel ordre.

- RD400 entre Le Tampon et St Pierre, tous les radiers sont submergés et fermés

SECTEUR EST :

- RD3 St Benoit / Route de Cambourg, radiers de St François et de Ste Anne submergés et fermés à la circulation

- RD48 Route de Salazie fermée jusqu'à nouvel ordre depuis la rivière du Mât les hauts

- RD52 Route de Grand Ilet toujours fermée.

- RD47 Route de Champ Borne St André secteur Colosse, arbre sur chaussée, circulation alternée