Publié il y a 7 heures / Actualisé il y a 6 heures

Ce mardi 6 mars 2018, le chef prévisionniste de Météo France Jacques Écormier indique qu'une nouvelle cyclogenèse pourrait bien se former à plus de 1000 kilomètres de La Réunion en début de semaine prochaine. Après un répit suite au passage de Dumazile, les pluies devraient donc reprendre. On ne restera pas au sec bien longtemps !

