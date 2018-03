Des pluies et des rafales de vents sont encore attendues pour ce journée du mardi 6 mars 2018. Ci-dessous les prévisions de Météo France

Après une nuit bien arrosée, la journée s'annonce malheureusement humide. L'amélioration est bien lente et même si les averses sont moins virulentes et les cumuls en baisse, les pluies n'en demeurent pas moins présentes et fréquentes.



Celles-ci concernent essentiellement les hauts et en particulier une large moitié Nord du département où elles sont quasi continues. Seuls le Sud et le Sud Sauvage bénéficient d'un temps plus variable et de pluies plus sporadiques.



Les températures maximales sont de l'ordre de 28 à 30°C sur le littoral, 24°C dans les cirques et 17°C au Pas de Bellecombe.



Le vent de secteur Nord-Ouest est modéré à assez fort avec des rafales atteignant les 70 à 80km/h sur les côtes Ouest, Sud-Ouest et Est. Il dépasse ponctuellement les 100km/h sur les reliefs comme au Maïdo.



La mer est forte à très forte. La houle modérée de secteur Ouest est voisine des 3 à 4m.



Les vagues les plus hautes peuvent atteindre les 7m de Champ Borne à la Pointe au Sel mais également sur le Sud en cours de journée.