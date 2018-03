BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 7 mars 2018



[LIVE] Après Dumazile - La route du littoral est rouverte, la route de la montagne reste fermée - Un réseau routier si fragile...

Dumazile est parti. A la fois cyclone d'eau et vent il copieusement arrosé et fortement secoué La Réunion en impactant fortement le réseau routier. Les routes du littoral, de la Montagne, de Salazie et de Cilaos ont dû être fermés à la circulation. De nombreux radiers ont été emportés ou submergés. Plusieurs chaussés ont été inondées. Le résultats de tout cela : une énorme galère sur les routes et la démonstration de la fragilité du réseau routier réunionnais. Dumazile est parti. Le grand bazar reste sur les axes de circulation, avec une éclaircie, la route du Littoral est rouverte en mode basculée depuis 5 heures ce mercredi 7 mars 2018. La route de la Montagne reste pour fermée. Sinon, une nouvelle cyclogenèse pourrait bien se former à plus de 1000 kilomètres de La Réunion en début de semaine prochaine, indique Météo France...

[PHOTOS/VIDEOS] Trois jours d'intempéries. Dumazile s'en va... non sans laisser de traces

Le dimanche 4 mars 2018 le système Dumazile devient forte tempête tropicale. La Réunion commence à subir la présence du météore dans la zone. Les premières fortes pluies, les rafales de vents et la houle ont eu raison de la route du littoral, fermée jusqu'à nouvel ordre. Le lundi 5 mars, il passe au plus près de nos côtes à une distance de 385 km, l'île est fortement arrosée. La vigilance renforcée vents forts, fortes pluies et fortes houles est en vigueur. Le désormais cyclone tropical poursuivait sa trajectoire vers Madagascar. Des pluies diluviennes sur un sol saturé, une mer démontée par la houle, de nombreux sinistres causés par les eaux sont à déplorer. Le mardi 6 mars, le cyclone s'éloigne de notre île en laissant dans son sillage des zones inondées, des lits de rivières qui débordent, une mer déchaînée, des routes ravagées par des éboulis et des secteurs boueux et sinistrés un peu partout sur l'île. De l'eau, de l'eau et encore de l'eau, la présence dans la zone de Dumazile a causé des dégâts impressionnants. Rétrospective en images sur les trois jours du passage du cyclone tropical Dumazile au plus près de La Réunion.

Dumazile fort en eau

Ça y est, le cyclone tropical Dumazile s'est éloigné de La Réunion. Le système a laissé beaucoup d'eau dans son sillage : en l'espace de trois jours, il est tombé l'équivalent de deux, voire trois mois de pluie sur plusieurs secteurs de l'île. Les hauts du département ont surtout été frappés, avec des seuils remarquables du côté de Salazie. Des pluies qui ont été la bienvenue, après un mois de février à la pluviométrie fortement déficitaire, sauf sur le Sud-Ouest.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole : "traverser la route"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "traverser la route"

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé : des éclaircis timides

Le temps s’améliore progressivement aujourd’hui, les températures sont en hausse et la pluie s’estompe. Le temps s'améliore progressivement et les précipitations s'estompent nettement. Toutefois, avec l'humidité ambiante présente, le ciel se charge rapidement en matinée et les premières averses se développent sur les hauteurs à la mi-journée. Ces averses sont peu actives et offrent des cumuls raisonnables. Elles ne concernent en grande partie que les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest avec quelques débordements vers le littoral.