Ce que l'on sait à 4 heures ce mercredi matin

• Routes

La route du Littoral devrait rouvrir à la circulation en mode basculée sur les trois voies côté mer à partir de 5 heures. Des embouteillages sont à prévoir

La route de Salazie est rouverte à la circulation depuis mardi en fin d'après-midi. Sur la route de Grand Îlet, une portion fermée entre les PR7 et PR10+200

La route de la Montagne va rouvrir. Les agents du conseil départemental ont travaillé d'arrache-pied. L'éboulis a été déblayé sur la RD41, route de la Montagne. La circulation sera rétablie merdredi matin aux alentours de 5h sauf événements imprévus. "Des travaux de purges seront prévus sur plusieurs secteurs avec des coupures de la circulation à prévoir" indique le Département

La route de Cilaos reste totalement fermée jusqu’à nouvel ordre. Circulation possible uniquement pour les secours entre village et Ilet Alcide. La crue du lit de la rivière ne permet pas pour l’instant une prévision de travaux de remise en état du radier provisoire secteur Ilet Furcy.

SECTEUR NORD :

• RD43 route de St François secteur Le Brûlé sens montant, affaissement chaussée, circulation alternée.

• RD43 route de St François :

- secteur l'Eveché sens montant, éboulis. Circulation alternée.

- secteur le Brûlé, éboulis. Route coupée. Circulation impossible.

SECTEUR SUD :

• RD3 St Louis Radier du Ouaki submergé et fermé à la circulation.

• RD242 Route d'Ilet à Cordes à Cilaos fermée jusqu' à nouvel ordre.

• RD400 entre Le Tampon et St Pierre, tous les radiers sont submergés et fermés

• RD70 route de Bois Court, radiers submergés et fermés.

• RD 26 Route de l’Entre Deux PR 15+800 sens montant éboulis, circulation alternée, travaux de déblaiement en cours.

SECTEUR EST :

• RD3 St Benoit / Route de Cambourg, radiers de St François et de Ste Anne submergés et fermés à la circulation. Evènement terminé

• RD48 Route de Salazie rouverte en totalité sans restrictions particulières.

• RD52 Route de Grand Ilet reste fermée entre le PR 7 et 10+200 en raison d’une zone instable.

SECTEUR OUEST :

• RAS

• Etablissements scolaires, université et centres de formation

Finies les vacances forcées !

- Le rectorat informe que les cours reprennnent normalement à compter de ce mercredi matin dans les écoles, collèges et lycées de l’académie. "Toutefois, sur décision du maire de Saint-Paul, trois écoles de la route du Tour des Roches (maternelle Lapérière, maternelle Grande Fontaine, et école élémentaire Jean-Luc Daly-Eraya) resteront fermées en raison de travaux de remise en état" précise le rectorat.



Par ailleurs, la route de Cilaos étant toujours coupée, le collège Alsace Corré restera fermé ce mercredi. Des informations complémentaires seront communiquées par le redtorat dans l"après-midi dans l’après-midi.

- Toutes les crèches vont rouvrir

- La chambre de métiers indique que les cours reprennent ce mercredi matin dans ses cinq centres d'apprentissage

- La CCIR informe de la réouverture de l'EGC Réunion et de l'ensemble de ses centres de formation

- L'Université annnce que tous ses sites rouvrent ce mercredi matin

• Vigilances

Météo France a maintenu au moins jusqu'à 7 heures ce mercredi :

- la vigilance fortes pluies car "car les quantités (d'eau - ndlr) attendues viennent se rajouter aux cumuls déjà importants relevés depuis le début de l'épisode" notent les météorologues. En 24h (de lundi à mardi) il a été relevé : 336 mm de pluies à la Plaine des Palmistes, 344 mm sur la route du Volcan, 776 mm à Grand Îlet, 384 mm à Cilaos, 115 mm à la

Pointe du Gouffre et 120 mm aux Colimaçons.





- La vigilance forte houle pour les côtes nord, ouest et sud. Du Cap Bernard (Saint-Denis) à la Pointe au Sel (Saint-Leu), puis jusqu'à la Pointe de la Table (Saint-Philippe), "la houle de secteur Ouest puis Sud-Ouest se maintient entre 3,50 mètres et 4 mètres. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre 7 à 8 mètres" souligne Météo France. "L'impact du déferlement sur les voies côté mer de la Route du Littoral reste sensible, mais dans une moindre mesure" ajoutent les météorologues.

- La vigilance vents forts pour les régions nord, ouest et sud. "Les rafales sont proches de 100 km/h dans les Hauts exposés de l'Ouest, ainsi que sur le littoral

Nord et Sud" informe Métoé France qui a relevé ce mardi des vents soufflant à 118 km/h du côté du Maïdo, 80 km/h à Gillot, et 93 km/h à Saint-Pierre.



• Une nouvelle cyclogenèse

Ce mardi 6 mars 2018, le chef prévisionniste de Météo France Jacques Écormier indique qu'une nouvelle cyclogenèse pourrait bien se former à plus de 1000 kilomètres de La Réunion en début de semaine prochaine. Après un répit suite au passage de Dumazile, les pluies devraient donc reprendre. On ne restera pas au sec bien longtemps !

"On a une probabilité modérée de future cyclogenèse en début de semaine prochaine, au Nord ou Nord-Est de La Réunion, à plus de 1000 kilomètres" précise Jacques Écormier. Une information à prendre avec prudence : le système pourrait ensuite se déplacer vers le sud.

Conséquence, un signal de pluies est relevé pour La Réunion dès la semaine prochaine. Si un moment de répit est prévu suite au passage de Dumazile, il ne devrait pas durer longtemps. Les sols, encore saturés et gorgés d'eau, n'auront probablement pas le temps de respirer. Des valeurs conséquentes ont été relevées avec les fortes pluies du cyclone tropical : 1500 mm ont notamment été enregistrés à Grand Îlet, du côté de Salazie.

