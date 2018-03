Le temps s'améliore progressivement en cette journée du mercredi 7 mars 2018, nous dit Météo France dont nous publions les prévisions ci-dessous

- Vigilance Fortes Pluies sur le Nord, l'Ouest, le Sud et le Sud-Est.

- Vigilance Forte Houle en cours de Cap Bernard à la Pointe de la Table en passant par la Pointe des Galets.

- Vigilance Vents Forts sur le Nord, l'Ouest, le Sud et le Sud-Est.

Début d'une amélioration plus franche dans un flux de secteur Ouest.

Le vent de secteur Ouest est encore soutenu. Des rafales de 80 à 90 km/h se produisent sur les Hauts exposés comme par exemple le Maido. Sur le littoral Nord et Sud, les rafales atteignent les 60 à 70 km/h.

Ce flux occidental partage le département en deux parties. Sur sa façade au vent : de la région du Port jusqu'au Sud Sauvage en passant par les plages, le temps est variable. Les éclaircies alternent avec des passages nuageux occasionnant des averses, surtout en matinée.

Côté Est, sur les régions de Saint-André, Saint-Benoit et Sainte-Rose, le temps est agréable avec de belles et larges éclaircies. Dans l'intérieur, les nuages se développent de façon modérée sur les pentes, et de belles éclaircies résistent dans les cirques, ainsi que sur les sommets élevés de l'île.

Avec le retour du soleil, les maximales devraient retrouver des valeurs de saison, atteignant 27 à 28°C dans les cirques, 22 au pas de Bellecombe, et jusqu'à 33°C sur le littoral ensoleillé.

La mer est forte à très forte sur les côtes Ouest et Sud, avec une houle de Sud-Ouest autour de 3.5 m. Elles reste agitée à forte ailleurs.