Ce mercredi 8 mars 2018, colère des habitants de Cilaos : les travaux dans le lit du bras du cirque sur deux radiers et une piste provisoire sont à l'arrêt. Une enquête a été ouverte pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau et au milieu aquatique. C'est le parquet de Saint-Pierre qui a saisi la Brigade Nature Océan Indien (BNOI) sans demander pour autant la cession du chantier. Depuis le début du mois de janvier, les secteurs de Petit Serré et d'Îlet Furcy sont enclavés suite aux épisodes cycloniques qui ont entraîné dégâts et éboulements. (Photos : Collectif des usagers de la RN5)

