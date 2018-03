BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 8 mars 2018 :



Un 8 mars comme les autres - Journée de la femme : les années passent et se ressemblent

On pensait qu'il y aurait un avant et un après 2017. Après le scandale Weinstein et les hashtag #Metoo ou #BalanceTonPorc, la parole des femmes s'est libérée. Cinq mois après la naissance du mouvement global de dénonciation des violences sexistes et sexuelles, la journée du 8 mars 2018 aurait pu marquer un tournant. Il n'en sera rien.

[VIDÉOS] Ne rangez pas vos parapluies - Quelques jours de beau avant le retour prolongé de la pluie



Si vous voulez profiter du beau temps, commencez dès maintenant. Si le ciel sera clément jusqu'à ce dimanche, le reste du mois de mars devrait être bien arrosé. En cause notamment, le probable développement d'une cyclogénèse en début de semaine prochaine. Les précisions de Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo-France.

Journée internationale de la femme 2018 : demandez le programme

À l'occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes de nombreuses manifestations se dérouleront du 3 au 11 mars 2018 À La Réunion, les collectivités, les institutions et les associations ce mobilisent ce jeudi 8 mars 2018. Des expositions, forums, projections de films, portes ouvertes, animations culturelles, ateliers et visites thématiques permettront d'attirer sur les femmes réunionnaises : le chemin qu'il reste à faire, la persistance de certaines problématiques, les démarches positives contribuant à une évolution vers une égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ces manifestations sont l'occasion de nous interroger, une nouvelle fois, sur la place donnée aux femmes dans notre société et le regard porté sur elles. De mettre en lumière les initiatives menées pour faire avancer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Retrouvez ci-après l'agenda des différentes manifestations.

Comme après chaque cyclone... Salades trop petites, tomates trop chères les étals du marché font grise mine

Depuis janvier 2018, les fortes précipitations ont eu pour conséquence une nouvelle flambée des prix des fruits et légumes locaux. Berguitta n'avait pas fini de malmener les cultures que Dumazile s'est pointée. Ceux qui espéraient retrouver des prix à la baisse dans leur panier, risquent fort d'être déçus. Ce mercredi 7 mars 2018 au marché forain du Chaudron, les produits sont très cher et les acheteurs sont peu nombreux. Les bazardiers constatent impuissants une baisse de la production et les consommateurs boudent des légumes en piteux état et hors de prix.

Pour les zoreys, pour les Réunionnais... Pour tout le monde - Mais au fait, comment on dit en créole :"traverser la route"

Avis aux nouveaux arrivés sur l'île ou aux Réunionnais qui veulent perfectionner leur langage. Des expressions cocasses, des mots poétiques ou encore des formules très imagées, découvrez chaque jour avec Imaz Press la signification d'une expression française en créole, et inversement ! Pour aujourd'hui savez-vous comment on dit "traverser la route"

Météo France la di, i koné pa ankor si la fé - Du soleil sur tout le département

Du soleil pour cette journée. Ci-dessous, le bulletin de Météo France pour ce jeudi 8 mars 2018