Le Srepen Nature Réunion Environnement a publié son calendrier de sorties nature pour le premier trimestre 2018. Le détail de visites est publié ci-après. Pour tous renseignements téléphoner au 0262 28 19 29.

Calendrier prévisionnel des sorties-nature pour le premier semestre 2018

Samedi 24 mars : Visite guidée du Domaine du Café Grillé, à Saint-Pierre de 10 heures à midi.

Samedi 7 avril : Atelier-Nature " Mandalas " à la maison d’Edith à La Montagne de 9 heures à midi.

Samedi 21 avril : Découverte de la forêt de moyenne altitude sous le vent au Colorado, de 8h30 à midi.

Samedi 5 mai : Action de reboisement du littoral, à Saint-Paul de 9 heures à midi.

Samedi 19 et dimanche 20 mai : Week-end découverte du patrimoine naturel et culturel, à Hell-Bourg – Salazie.

Samedi 2 juin : Atelier autour du vacoa, tressage, à Saint-André de 8h30 à midi.

Samedi 23 juin : Visite des tunnels de lave avec boissons et apéritifs, à Petite-Île, de 8h30 à midi.

Les places étant limitées, l'association conseille aux participants de téléphoner pour réserver leur place au 0262 28 19 29. Ce calendrier prévisionnel est susceptible d'être modifié.

Pour rappel, la Srepen est une association qui agit en faveur de la conservation des milieux naturels à La Réunion. Ces sorties sont organisées dans le cadre de son engagement pour la protection de la biodiversité.